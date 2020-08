L'AX Armani Exchange di Ettore Messina chiude la seconda settimana di lavoro con un'amichevole a porte chiuse nella palestra secondaria del Forum contro i "cugini" dell'ex Luis Scola. Gruppo al completo per Milano con 15 giocatori utilizzati: settimana prossima triangolare a Cagliari con Dinamo e Reyer, giovedì e venerdì.

Due settimane di lavoro vanno in archivio per la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina che nel pomeriggio di venerdì, vigilia di Ferragosto, ha giocato un'amichevole a porte chiuse nella palestra secondaria del Forum di Assago contro la OpenJobMetis Varese. Di fatto la prima partita post lockdown per le due squadre, ferme da parecchi mesi, soprattutto la squadra di Attilio Caja che non aveva disputato la Coppa Italia di Pesaro.

Milano ha fatto una sorta di rifinitura in vista dei primi impegni ufficiali, giovedì e venerdì prossimo a Cagliari in un triangolare con Dinamo Sassari e Reyer Venezia, un antipasto della Supercoppa che prenderà il via il 27 agosto col match tra l'AX Armani Exchange e Cantù, valido per il girone A che comprende anche Varese e Brescia.

L'Olimpia aveva tutti i 15 giocatori del roster presenti e ovviamente tutti sono stati utilizzati (da ricordare che in Supercoppa solo sei stranieri potranno essere schierati in una singola gara), mentre l'avversario non aveva il play-guardia Toney Douglas, che non ha ancora raggiunto l'Italia. In campo anche l'ex di turno Luis Scola che ha ripreso dallo stesso posto in cui aveva finito la stagione passata.

