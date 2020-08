Il presidente della Dinamo ha toccato vari temi in un'intervista a La Nuova Sardegna, tra cui quello con l'allenatore: "C'è stato un confronto schietto, anche duro, del quale abbiamo parlato entrambi a sufficienza. Supercoppa a Olbia? Dal punto di vista logistico il Geovillage sarebbe perfetto".

A poco più di due settimane dal via della stagione del basket italiano con la Supercoppa che scatterà il 29 agosto, torna a parlare Stefano Sardara, patron della Dinamo Sassari che sarà una delle protagonista al via dell'annata 2020-21. Al timone del Banco di Sardegna ci sarà ancora Gianmarco Pozzecco, con cui Sardara ha rimesso assieme un rapporto sempre conflittuale. Il diretto interessato lo conferma a La Nuova Sardegna:

Poz? C'è stato un confronto schietto, anche duro, del quale abbiamo parlato entrambi a sufficienza. Onestamente di quei giorni non mi resta niente, è l'ultimo dei miei pensieri. Ci sentiamo tutti i giorni. Per noi discutere e confrontarci è quotidianità, sono cose che avvengono e avverranno ancora. Ci sono compiti e ruoli chiari, la cosa più importante è trovare sempre regole di ingaggio comuni. Il nostro rapporto è ottimo, sino alla prossima volta in cui litigheremo...

Champions League Champions League 2020-2021: il sorteggio dei gironi per Sassari, Brindisi e Fortitudo Bologna 15/07/2020 A 15:19

Sulla squadra che è stata assemblata, il patron aggiunge: "Credo che sia stato realizzato un bell'incastro. La squadra ha un senso chiaro a livello tecnico, logico e di costruzione. Gianmarco sa di potere lavorare molto sul profilo tecnico, con tanti giocatori duttili e interscambiabili. Vedo un bel mix tra talento, intelligenza cestistica, cultura slava e mentalità. Credo proprio che ci divertiremo ancora".

L'obiettivo è riuscire a tornare in campo dopo tanti mesi senza basket giocato: "Sogno di fine estate? Mi aspetto innanzitutto di giocare, non vedo l'ora che si torni in campo. In Italia, al di là di una leggera impennata dei contagi, c'è sicuramente una ripresa e un lento ritorno alla normalità. In generale, secondo me siamo stati bravi, la situazione è sotto controllo e le terapie intensive non sono in sofferenza".

Infne Sardara ha parlato della Supercoppa e della possibilità che il girone D con Roma, Brindisi e Pesaro si giochi a Olbia, col Geovillage trasformato in una "bolla" come quella dell'NBA a Disney World, a Orlando. "Dal punto di vista logistico il Geovillage sarebbe perfetto. Si deciderà in questi giorni", la chiosa del presidente della Dinamo.

Play Icon WATCH 🎙 Pozzecco: "Vi svelo la vera storia del PIN della carta di credito e della serata con Pippen" 00:24:36

Serie A Pozzecco rimane a Sassari per la gente: "Piccolo Adriano, non ti preoccupare, Gianmarco resta" 16/06/2020 A 07:31