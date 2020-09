Basket

Basket Serie A, highlights: Pesaro-Sassari 85-95

Il Banco di Sardegna esordisce in campionato espugnando il parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro con un'ottima prova corale e nonostante l'assenza forzata di Justin Tillman. Finisce 95-85 per i biancoblù, trascinati dai canestri di Eimantas Bendzius (23 punti), dagli assist di Marco Spissu e dalle giocate del solito Miro Bilan. A Pesaro non bastano Carlos Delfino e Justin Robinson.

