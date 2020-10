Openjobmetis Varese - Virtus Segafredo Bologna 73-85

A cura di Davide Fumagalli. Dopo due sconfitte di fila la Segafredo Virtus Bologna ritrova il successo in campionato vincendo all'Enerxenia Arena 85-73 contro l'Openjobmetis Varese in uno dei due anticipi del sabato della 5a giornata. Reduce dalla vittoria in Eurocup sul Monaco, la formazione di Sasha Djordjevic fa il bis a Masnago dove conquista il 25esimo successo della propria storia, il sesto negli ultimi sette confronti diretti con i biancorossi: Virtus che domina a rimbalzo (48 a 35, 19 in attacco), smazza 20 assist e chiude con un clamoroso 25 su 43 da due, frutto di un autentico dominio in area e nei pressi del ferro. Ottimi infatti Vince Hnter, 12 punti, e Julian Gamble, 13 con 12 rimbalzi, mentre a brillare è il solito Milos Teodosic con 21 punti e 7 assist. A Varese non bastano le 10 triple segnate (su 36 tentativi, 6 su 9 nel solo primo periodo), i 23 punti dell'intramontabile Scola e i 13 di Jakovics per evitare il terzo ko consecutivo.

La sfida inizia su ritmi intensi e punteggio alto, la Virtus Bologna tocca il +5 sul 15-10 dopo un canestro di Adams ma Varese resta a contatto con le triple dei vari Scola, Douglas, Jakovics e Ferrero (6 su 9 nel primo periodo), e alla prima pausa è a -6 sul 23-29, stampato da due bombe bianconere di Teodosic e Pajola. Nel secondo quarto la Segafredo prova a scappare, Teodosic segna 5 punti in fila per il 36-30, poi Adams mette la bomba del +8 dopo una clamorosa stoppata di Abass, e successivamente sale in cattedra Gamble che fa il vuoto nell'area avversaria e dà il +15 a Bologna sul 47-32. Il margine resta sostanzialmente invariato all'intervallo con la Virtus avanti 53-39.

La ripresa si apre con la tripla del +17 di Ricci, poi da lì la Virtus si rilassa, Scola invece si riaccende e segna 7 punti in fila di classe cristallina per il nuovo -10 sul 48-58. Da lì la gara va ad elastico, il terzo periodo si chiude sul 68-60 per gli ospiti, poi negli ultimi 10' l'Openjobmetis arriva anche a -5 con una bomba di Jakovic ma le giocate di Teodosic soprattutto permettono alla Segafredo di conservare un margine rassicurante. L'ultimo sussulto varesino è di Scola per il -6 sul 74-68, ma la replica di Bologna è immediata con Gamble e altri 5 punti magici di Teodosic per il nuovo +13 (70-83) e così cala definitivamente il sipario sulla gara.

La prossima settimana la Segafredo Bologna giocherà martedì sera alle ore 20 in Eurocup in casa dei Giants di Anversa (campo dove nel 2019 vinse la Champions League) mentre in Serie A domenica prossima alle 17 avrà il big match al Taliercio contro Venezia. L'Openjobmetis Varese tornerà in campo sempre domenica 1 novembre ma alle 19 in casa della Dinamo Sassari.

Openjobmetis Varese : Scola 23, Ruzzier 4, Jakovics 13, Strautins 9, Douglas 10, Ferrero 5, De Nicolao 4, Andersson 3, Morse 2, Van Velsen ne, Librizzi ne, Virginio ne. All. Bulleri.

: Scola 23, Ruzzier 4, Jakovics 13, Strautins 9, Douglas 10, Ferrero 5, De Nicolao 4, Andersson 3, Morse 2, Van Velsen ne, Librizzi ne, Virginio ne. All. Bulleri. Virtus Segafredo Bologna: Pajola 5, Adams 8, Ricci 7, Hunter 12, Weems 6, Gamble 13, markovic 4, Tessitori 2, Abass 6, Alibegovic 1, Teodosic 21, Deri ne. All. Djordjevic.

Di Daniele Fantini. Al terzo tentativo, la prima vittoria casalinga arriva. La Reggiana si sblocca anche al PalaBigi dopo le sconfitte contro Milano e Brindisi, sale a quota 3-2 in classifica staccando la stessa Brescia e costringe la squadra di coach Vincenzo Esposito al secondo ko settimanale dopo quello incassato mercoledì sera nella trasferta di Malaga in Eurocup.

In una stranissima alternanza di fiammate improvvise e black-out prolungati, la partita si decide con un parzialone di 26-1 (da 49-56 a 75-57) costruito dalla Reggiana a cavallo dei due periodi conclusivi, in risposta al miglior momento della Germani, capace a sua volta di toccare il massimo vantaggio sul +7 grazie a un avvio di ripresa di grande intensità difensiva. Ma anche Reggio Emilia, ferma a soli 4 punti nei primi 7 minuti del secondo tempo, ritrova compattezza grazie a un paio di giocate difensive consecutive di Taylor e Candi, e dilaga poi con la resurrezione di Joshua Bostic (16 punti), già mattatore della Virtus Bologna nello scorso weekend: l'ala statunitense, a lungo in panchina nella prima metà di gara per problemi di falli, esplode sparando 11 dei primi 13 punti del quarto periodo per suggellare l'allungo definitivo.

Al fianco di Bostic spicca un Tomas Kyzlynk molto continuo, autore di 20 punti (massimo in stagione), mentre il reparto lunghi colpisce con efficace alternanza di ruoli: Justin Johnson (11) aggredisce la partita con una fiammata che lo porta a realizzare 8 punti dei primi 15 di squadra, mentre Frank Elegar (11 punti, 14 rimbalzi di cui 6 offensivi) emerge sulla distanza rispondendo ai vantaggi trovati spesso in avvicinamento a canestro da Brescia nei primi due periodo di gioco.

La Germani, travolta proprio nel suo momento migliore e crollata in maniera tanta improvvisa quanto inspiegabile, paga le 20 palle perse, la scarsa efficacia dal perimetro (5/15, 33%) e la perdita totale di coesione su entrambi i lati del campo per quei 10 lunghissimi minuti a cavallo dei due periodi finali. Pesano certamente le assenze di Tyler Kalinoski (positivo al coronavirus) e TJ Cline (problema all'adduttore), così come la stanchezza derivante dalla trasferta di Malaga affrontata soltanto tre giorni prima. Dusan Ristic è top-scorer con 14 punti realizzati quasi integralmente in un primo tempo di dominio fisico e tecnico sotto i tabelloni prima della misteriosa scomparsa nella ripresa, Kenny Chery ne aggiunge 10 in una serata però molto confusa in regia. Molto negativo anche Drew Crawford, fermo a soli 5 punti in 27 minuti per un allarmante -32 di plus/minus.

Reggio Emilia : Taylor 7, Kyzlink 20, Bostic 16, Johnson 11, Elegar 11; Diouf 6, Blums 3, Baldi Rossi 4, Bonacini, Candi 5. N.e.: Porfilio, Giannini. All.: Martino.

: Taylor 7, Kyzlink 20, Bostic 16, Johnson 11, Elegar 11; Diouf 6, Blums 3, Baldi Rossi 4, Bonacini, Candi 5. N.e.: Porfilio, Giannini. All.: Martino. Brescia: Chery 10, Bortolani 9, Crawford 5, Sacchetti 9, Ristic 14; Moss 8, Burns 7, Vitali 5. N.e.: Ancellotti, Bertini, Parrillo. All.: Esposito.

