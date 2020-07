Dopo Cremona, anche la Virtus Roma si è iscritta in extremis al prossimo campionato di Serie A, portando così a 16 il numero delle squadre partecipanti. Claudio Toti, patron uscente, ha annunciato che cederà la società a una nuova cordata nei prossimi 15/30 giorni.

Con un giorno di anticipo sulla deadline del 31 luglio, Claudio Toti ha annunciato che iscriverà la Virtus Roma al prossimo campionato di Serie A, in attesa di vendere la società a uno dei due possibili acquirenti entro 2-4 settimane: nei giorni scorsi si era parlato dell'interessamento di una cordata abruzzese e di un imprenditore laziale. Con la permanenza della Virtus e della Vanoli Cremona, salvata dall'ingresso di uno sponsor molto importante, la Serie A rimarrà a 16 squadre chiudendo la porta a Torino, la neopromossa "congelata" in attesa di sviluppi e lì rimasta.

"Il basket rimarrà nella Capitale - ha dichiarato Toti in una video conferenza con la stampa -, ho deciso di mettere la Virtus nella condizione di iscriversi al prossimo campionato. Avrei voluto riuscirci prima ma non ci sono riuscito: oggi ho una grande convinzione di poter concludere le trattative in tempi abbastanza rapidi, anche se restano comunque delle preoccupazioni. Se nelle prossime settimane non dovesse confermarsi il passaggio delle quote, sarei in grande difficoltà, perché quando gli accordi non sono firmati non ci sono certezze. Ho chiesto al Comune di Roma che faccia da tramite con la società che gestisce il PalaEur per ridurre i costi. I nuovi soci sono persone che conoscono un po' il basket, ma hanno progetti seri: chi fa un investimento sulla Virtus deve avere come priorità l'idea di una nuova struttura. Dare alla Virtus una casa accogliente e degna della Serie A deve essere uno dei punti qualificanti del futuro".

La Virtus deve ricostruire in toto il proprio roster, e dovrà farlo partendo da una posizione svantaggiosa e in ritardo rispetto alle dirette concorrenti. Sotto contratto dalla scorsa stagione ci sono ancora coach Piero Bucchi e il playmaker italiano Tommaso Baldasso, mentre tutti gli altri giocatori sono stati liberati nelle scorse settimane.

