A cura di Marco Arcari . Era da quasi 5 anni che Reggio Emilia non espugnava il parquet della Virtus Bologna (ultimo successo reggiano il 3 gennaio 2016, peraltro con punteggio finale identico a quello di oggi). Ci riesce oggi, con una prova corale molto convincente e con tante individualità in evidenza, ma soprattutto confermandosi come squadra rivelazione di questo inizio di LBA 2020-21. Coach Antimo Martino stupisce fin dall’inizio, lanciando Federico Bonacini , guardia classe 1999, in quintetto titolare, così come sorprende Giampaolo Ricci, autore del 7-0 che apre il match . Reggio Emilia si sblocca solamente dopo oltre 3’, ma quasi contemporaneamente lo show di Ricci (12 punti con 5/5 al tiro) ha già lanciato la Virtus sul +14 (18-4) a metà 1° quarto. Gli ospiti, dopo 5 bombe sbagliate consecutivamente, si sbloccano con la coppia Taylor-Kyzlink e, beneficiando anche dell’ingresso di Filippo Baldi Rossi (ex di turno), riescono ad accorciare le distanze (18-12). I padroni di casa si affidano a Milos Teodosic e al gioco interno, con Vince Hunter capace di bruciare la sirena del quarto col canestro che vale il 24-18 .

Ricci, letteralmente incontenibile nei primi 20’ di sfida, inaugura anche la ripresa, mentre Taylor continua a bombardare da oltre l’arco dei 6.75 (arrivando a un sontuoso 4/5). Col passare del tempo aumentano gli errori, sia in spot-up shooting sia nelle penetrazioni, da parte di entrambe le squadre, ma Reggio Emilia sembra averne di più, specie nell’intercettare palle vaganti. La Segafredo lascia sui ferri avversari qualche libero di troppo e fatica molto a trovare punti su azione, rimanendo a secco per oltre 3 minuti e mezzo. Proprio dalla lunetta, i padroni di casa riescono però a rimontare il provvisorio -4, fino al buzzer da 3 di Josh Adams che chiude il 3° quarto sul 57-56. Lo stesso Adams prova a non far rimpiangere i due play serbi della Virtus, entrambi sicuramente non alla miglior prova in carriera, ma sbaglia un po’ troppo dalla distanza. Non sbaglia invece Joshua Bostic, il quale piazza un gioco da 4 punti e poi altre 2 triple in successione, per un break personale di 0-10 che lancia Reggio sul +11 (59-70) a 4’ dalla fine dei tempi regolamentari. La sfida si chiude con l’espulsione, per veementi proteste, di Teodosic, e col 2 k.o. casalingo consecutivo delle V-Nere. MVP Bostic, per quel parziale tutto personale che sostanzialmente decide la sfida, ma ottimi anche Baldi Rossi (18 e 7 rimbalzi) e Taylor (19 con 5 assist). A Bologna non basta un Ricci in grande spolvero (18).