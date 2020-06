Dal nostro partner OAsport.it

Aldo Vanoli, in un’intervista fiume rilasciata a La Provincia di Cremona, non si è nascosto su quello che è il futuro della sua squadra ed ha anche attaccato i grandi club della serie A italiana di basket. Il patron della Vanoli Cremona, innanzitutto, ha fatto sapere che entrò tre giorni libererà tutti i suoi dipendenti ma prima pagherà l'ultima scadenza FIP: "Lo pagherò. perché altrimenti perderei il titolo sportivo, ma questo non significa che ci iscriveremo al prossimo campionato. È un passaggio tecnico, per evitare di scomparire d'ufficio. Ma non voglio illudere nessuno.E’ una questione di rispetto – dice Aldo Vanoli – entro tre giorni libererò tutti i giocatori e i membri dello staff sotto contratto. Poi se dovesse arrivare un investitore rifaremo la squadra da zero. Ma non aspetterò oltre i primi di luglio".

Per Vanoli, inoltre, sono poche le possibilità di vedere Cremona in serie A l’anno prossimo.

Non ci sono più del 20% di chance di vedere la squadra nel massimo campionato nella prossima stagione. Chi vuole salvare il basket a Cremona si faccia avanti. Sono pronto sia a fare un passo indietro sia a dare una mano in una eventuale fase di avviamento

Vanoli lancia un’autentica frecciata a molti colleghi: “Durante l’ultima assemblea il problema virus è stato praticamente ignorato. Contano solo gli interessi dei club che giocano le coppe europee, per loro prima si inizia e meglio è".

Infine l'amarezza per l'addio al coach Meo Sacchetti, andato alla Fortitudo Bologna.

Non ha neppure avuto il coraggio di venirmelo a chiedere di persona, guardandomi in faccia: mi ha telefonato e mi ha detto di parlare con il suo procuratore...

