Ufficiale la firma su un contratto pluriennale del pivot pisano classe 1994, nella passata stagione a Treviso e reduce dalla spedizione in Cina alla Coppa del Mondo 2019 con la nazionale di Meo Sacchetti. E' il secondo acquisto della Segafredo dopo Amar Alibegovic: un altro lungo italiano che si aggiunge ad un reparto che già contava Giampaolo Ricci e Filippo Baldi Rossi.

La Virtus Bologna piazza il secondo colpo del suo mercato e, dopo aver ingaggiato Amar Alibegovic, aggiunge un altro lungo italiano al roster per il 2020-21 di coach Sasha Djordjevic. Si tratta di Amedeo Tessitori, centro pisano classe 1994, di 208 centimetri, che viene da due stagioni con la De'Longhi Treviso, una in Legadue, con la conquista della Coppa Italia e la vittoria della finale playoff, e quella scorsa nella massima serie, chiusa a 8 punti e 4.6 rimbalzi in 18 minuti di media (su 21 gare).

Tessitori ha firmato un contratto pluriennale con la Segafredo Virtus e ha dichiarato:

Arrivo in una società ambiziosa con obiettivi importanti e fame di vittoria. Sono pronto per alzare il mio livello e portare la mia forza ed energia al servizio della squadra. Sono circondato da campioni e talenti che mi sono di esempio. Sono qui per crescere e migliorare

Il direttore generale delle Vu Nere Paolo Ronci sottolinea l'investimento su un giovane italiano da valorizzare:

Arriva alla Virtus il centro della Nazionale italiana, con contratto pluriennale. Forte identità e senso di appartenenza sono le basi su cui è nato questo accordo, che ben rappresenta le linee di sviluppo strategico del Club. Virtus Segafredo ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione dei giocatori italiani di talento, sintetizzando in una sola frase: Casa Virtus uguale Casa Italia

Tessitori si inserirà in un reparto lungo a forti tinte italiane che conta già, oltre all'ultimo arrivato Alibegovic, anche le ali grandi Filippo Baldi Rossi e Giampaolo Ricci. L'ex giocatore anche di Sassari, Forlì, Caserta, Cantù e Biella, è appunto l'unico vero pivot della nazionale di Meo Sacchetti e ha disputato anche l'ultimo mondiale in Cina chiuso a 6.4 punti e 2.4 rimbalzi in 9.6 minuti.

