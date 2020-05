Buon compleanno basket italiano! 100 anni fa il primo Scudetto, la Lega ne compie 50

Credit Foto From Official Website

A Venezia dal 26 al 30 maggio 1920 il primo titolo conquistato dalla SEF Costanza Milano, poi nel 1970 la costituzione della prima Lega che introduce la novità epocale dei playoff e firma i ricchi contratti con la televisione, fino alla "moviola" che assegna il Tricolore 2005 alla Fortitudo Bologna.

E' un giorno speciale per la pallacanestro italiana con due ricorrenze storiche, due compleanni che meritano di essere ricordati: 100 anni fa fu assegnato il primo Scudetto, 50 anni fa invece fu costituita la Lega Basket, due snodi cruciali per la nascita, la crescita e lo sviluppo di una delle discipline più amate e praticate. Un percorso segnato da grandi personaggi, da Cesare Rubini a Sandro Gamba, da Dino Meneghin a Dan Peterson, da Carlton Myers ad Andrea Meneghin, fino ai nostri giorni con i Gallinari, i Bargnani, i Belinelli, i Datome, i fratelli Gentile.

100 anni fa il primo Scudetto

Nei giorni tra il 26 e il 30 maggio 1920, nella pineta di Sant'Elena a Venezia si ritrovano otto società per disputare un campionato di basketball, quello che passerà alla storia come il primo che assegna un titolo italiano. In campo andarono quindi Forza e Coraggio Brescia, Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, Club sportivo Firenze, Pro Lissone, Reyer Venezia, Stamura Ancona, e una squadra di Milano, la SEF Costanza, a cui è attribuita la vittoria e il primo scudetto. Simbolo di quella squadra era Carlo Andreoli, allenatore-giocatore che era stato campione italiano di salto in alto e triplo, e terzo ne lancio della pietra.

La pallacanestro fu introdotta all'epoca da Ida Nomi Pesciolini nel 1907 e non era uno sport vero e proprio ma emanazione delle società di ginnastica dell'epoca. Lo sviluppo però fu veloce e prepotente e così si arrivò all'uscita dalla ginnastica: il 2 novembre 1921 un gruppo di appassionati fondò la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro.

50 anni fa la prima Lega: Lega Società Pallacanestro Serie A

Il 27 maggio del 1970 la pallacanestro italiana assume la forma che conosciamo oggi, con le società riunite in una Lega, la Lega Società Pallacanestro Serie A, fondata presso la sede dell'All'Onestà in via Procaccini a Milano. A dare la spinta fu l'avvocato Gianluigi Porelli, patron della Virtus Bologna, colui che preparò la bozza del nuovo Statuto di Lega. Quel 27 maggio ci fu la firma dell'atto costitutivo ed erano presenti 8 club su 12 coi rispettivi presidenti: Adolfo Bogoncelli in rappresentanza dell’Olimpia Milano, Gianluigi Porelli (Virtus Bologna), Adalberto Tedeschi (Pallacanestro Varese), Pietro Lucchini (Fortitudo Bologna), Giuseppe Rigola (Biella), Rino Snaidero (Udine), Aldo Allievi (Cantù) e Giuseppe Milanaccio (All’Onestà Milano). Presidente viene eletto Adalberto Tedeschi, presidente di Varese, vice è Bogoncelli e segretario il varesino Giancarlo Gualco.

La "Confindustria del parquet", che oggi ha sede a Bologna, è sempre stata all'avanguardia nello sport italiano e protagonista di grandi riforme. Nel 1976-77 c'è la rivoluzione con l'inserimento dei playoff, presa dagli Stati Uniti, qualcosa di imprevedibile e che porta spettacolo, un'intuizione che rivelerà vincente anche dal punto di vista economico. Poi gli anni '80 coi grandi flussi di denaro e il contratto televisivo con la Rai per 50 miliardi di lire in 5 anni, più un miliardo e mezzo da Telemontecarlo per una partita la domenica: la pallacanestro entra nelle case degli italiani ed è un boom. Poi nel 1993 un'altra intuizione, lo sponsor del campionato: tre stagioni targato Luxottica e 6 miliardi di lire nelle casse. Dal 2000 inizia la discesa a livello economico ma c'è l'innovazione tecnologica-regolamentare: l'instant replay, la "moviola", sbarca nel 2004-05 e "assegna" di fatto lo Scudetto alla Fortitudo Bologna nella finale con Milano.

