Cantù, che colpo! C'è il grande ritorno del playmaker Jaime Smith; in arrivo anche Leunen

Credit Foto From Official Website

Dopo aver vestito la maglia di Cantù nella stagione 2017-2018, con i brianzoli che andarono ai playoff, c'è il ritorno di Jaime Smith che nelle ultime due annate si è diviso tra Sassari (giocando la finale Scudetto) e il Bandirma BIK. È il quarto acquisto per Cantù in quest'estate, in attesa dell'arrivo di Marteen Leunen dopo il suo addio alla Fortitudo Bologna.

Dopo gli ingaggi di Jordan Bayehe, Sha'Markus Kennedy, Donte Thomas e, soprattutto, le conferme dei giovani Gabriele Procida e Andrea Pecchia, Cantù mette a segno uno dei colpi di questa finestra di mercato. Sì perché Danilo Della Fiori e la dirigenza del club brianzolo, è riuscita a riportare “a casa” il playmaker Jaime Smith. Lo statunitense classe '89 era già stato il perno del gioco canturino nell'incredibile stagione 2017-2018, a guida di coach Sodini, con Cantù che riuscì a qualificarsi per i playoff con grande sorpresa viste le premesse iniziali.

Smith concluse quella stagione con 14,8 punti di media a partita in 29,9 minuti di media: con il 53% di realizzazione da due e il 41,3% da tre. Numeri importanti che portarono Jaime Smith a raggiungere Sassari nell'annata successiva, con il club sardo a giocarsi la finale Scudetto, con Pozzecco coach, fino a gara 7 contro Venezia. Sassari perse, ma Jaime Smith conquistò comunque un trofeo con la vittoria della FIBA Europe Cup.

Nell'ultima stagione Jaime Smith si trasferì in Turchia al Bandirma BIK, dove giocò la Champions League, migliorando ulteriormente le proprie statistiche: 14.7 punti e 4.8 assist di media. Rientra però in Italia nel Febbraio scorso, proprio a Sassari, dopo i problemi economici per il Bandirma che ha dovuto chiudere anticipatamente i contratti con diversi giocatori. In Sardegna, però, giocherà solo tre gare prima che la stagione venga conclusa anticipatamente causa la pandemia da Covid-19.

Jaime Smith - MIA Cantù-Ax Exchange Milano - Coppa Italia 2017-2018 - dal sito internet della Pallacanestro Cantù Credit Foto From Official Website

Sono particolarmente felice del ritorno di Jaime, non solo perché è un grande giocatore, ma anche perché è un ragazzo che ho avuto modo di conoscere approfonditamente nella sua prima esperienza in Brianza e che stimo per la sua serietà e la sua educazione. Sono certo che sarà un leader per la nostra squadra e un riferimento per tutti i compagni. La sua scelta inoltre ci onora, poiché, pur potendo attendere proposte economicamente migliori, Jaime ha voluto vestire nuovamente questa maglia, dimostrando di aver costruito un legame speciale con la nostra città e i nostri tifosi. [Il Presidente Davide Marson al sito ufficiale]

Smith è quindi il terzo americano per la squadra di Cesare Pancotto, squadra che aveva aggiunto al suo roster già l'ala grande Donte Thomas e il centro Sha'Markus Kennedy. In arrivo c'è anche il quarto americano, anche in questo caso sarebbe un gradito ritorno: parliamo dell'ala grande Maarten Leunen che ha appena chiuso il suo contratto con la Fortitudo Bologna. Il classe '85 ha vestito la maglia di Cantù dal 2009 al 2014 (149 presenze), dove ha conquistato una Supercoppa italiana nel 2012.

