Colpo Fortitudo Bologna: c'è la firma di Adrian Banks

Importantissimo colpo di mercato della Fortitudo Bologna. La neo squadra di coach Meo Sacchetti ha messo sotto contratto Adrian Banks. Il 34enne americano lascia dunque nuovamente Brindisi per accettare l’offerta della Effe, che alza notevolmente il proprio livello, diventando una delle formazioni migliori della prossima Serie A.

Banks si presenta alla Fortitudo da miglior marcatore dello scorso campionato, segnando 21.2 punti di media nelle 20 partite giocate prima della sospensione con il 51% da 2 punti ed il 41.4% da tre. Un giocatore capace di inventarsi il tiro ad ogni occasione, ma che sa giocare anche per la squadra, come dimostrano i quasi cinque assist di media a partita. Sicuramente un inserimento importantissimo e anche di esperienza nello scacchiere offensivo di Sacchetti.

In Italia Banks ha giocato con le maglie di Varese, Avellino e Brindisi, con una parentesi di due anni in Israele con l’Hapoel Tel Aviv. Nelle ultime stagioni è stato il trascinatore della Happy Casa, con i pugliesi che sono arrivati a giocarsi la loro prima finale di Coppa Italia, persa poi contro Venezia. In quella manifestazione Banks chiuse il quarto di finale contro Sassari con 37 punti.

