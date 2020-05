Cremona, Vanoli parla chiaro: "Budget insufficiente per la A, non ci interessa scendere in A2"

Il patron del club lombardo, vincitore della Coppa Italia 2019, conferma le gravi difficoltà economiche: "In questo momento non possiamo programmare l'iscrizione al campionato. Cedere il titolo sportivo sarebbe la soluzione ultima ed estrema".

Lo sport italiano è in crisi, il basket nello specifico e tra le grida di allarme più imponenti c'è stato quello nei giorni scorsi di Aldo Vanoli, storico patron di Cremona, formazione allenata da Meo Sacchetti che soltanto un anno fa aveva vinto la Coppa Italia ed era arrivata alle semifinali Scudetto. Adesso c'è il rischio concreto che non si iscriva alla prossima Serie A 2020-21 e addirittura arrivi a cedere il titolo sportivo. La conferma arriva dallo stesso Aldo Vanoli in un'intervista con La Provincia di Cremona.

In questo momento il budget a disposizione non ci garantisce di poter programmare la stagione e l'iscrizione al campionato. Penso che entro due-tre settimane potremo avere le idee più chiare su cosa potrà succedere

Il patron di Cremona spiega che coach Sacchetti è al corrente della situazione: "Con Meo ci siamo visti la scorsa settimana, l'ho messo al corrente della situazione e delle problematiche. È una persona intelligente e sensibile e sa perfettamente che il mondo nelle ultime settimane è radicalmente cambiato".

Infine la smentita sulle voci di autoretrocessione in A2 e l'ipotesi, estrema ma purtroppo reale, di cedere il titolo sportivo.

Vogliamo fortemente che il titolo sportivo rimanga sul territorio perché lo stesso è patrimonio di tutta la comunità. (La cessione del titolo sportivo) sarebbe l'opzione estrema. Al momento questa ipotesi di autoretrocederci in A2 non è nei nostri pensieri

