Doppia presa per la Dinamo Sassari: in arrivo Vasa Pusica e Jason Burnell

Basket Serie A Basket 2019-2020 Acqua San Bernardo Cantu - Dolomiti Energia Trentino Nella foto: Jason Burnell ( 22 Acqua San Bernardo Cantu ) vs Alessandro Gentile ( 5 Dolomiti Energia Trentino)

Il Banco di Sardegna Sassari apre il mercato con gli innesti di Vasa Pusica, playmaker serbo in uscita dalla Vuelle Pesaro, e Jason Burnell, ala statunitense reduce da una seconda metà di stagione di estremo interesse con Cantù e con qualità adatte al gioco di Gianmarco Pozzecco.

Due scommesse vinte dalle rispettive squadre nella scorsa stagione pronte al salto di qualità. La Dinamo Sassari si gioca le carte Vasa Pusica e Jason Burnell per aprire il mercato estivo, pescando il primo dai resti della Vuelle Pesaro e vincendo la concorrenza della Fortitudo Bologna per il secondo.

Nonostante i pessimi risultati di squadra, con l'ultimo posto alla sospensione del campionato per l'emergenza coronavirus, Vasa Pusica ha comunque dimostrato di essere un playmaker più che onesto per il nostro campionato: a Pesaro, il serbo classe 1995 ha scritto 12.9 punti e 3.8 assist di media con il 42% dalla distanza, e ora è pronto a ritagliarsi un nuovo ruolo come back-up di Marco Spissu.

Jason Burnell è invece uno tra i big-man più futuribili della nostra Serie A. Arrivato a Cantù in punta di piedi, è riuscito a esprimere la parte migliore di sé nella seconda parte di stagione, con notevole incremento di minutaggio e fatturato: l'ala 23enne di DeLand ha tenuto 11.7 punti e 5.2 rimbalzi di media tirando con il 62% da due e il 34% dall'arco. Giocatore undersized ma molto fisico e compatto (201 cm per 100 kg) possiede caratteristiche che si sposano con la filosofia di coach Gianmarco Pozzecco, amante delle ali ruvide, combattenti e con spiccata capacità di giocare situazioni di post-up.

