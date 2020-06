Fortitudo Bologna campione d'Italia: 15 anni fa lo Scudetto col tiro di Douglas

Credit Foto Other Agency

Ruben Douglas, The Shot, Fortitudo Bologna 2005

La Effe targata Climamio vinse il Tricolore al PalaLido in gara 4 della serie finale contro l'Olimpia Milano: decisivo il buzzer beater dell'americano convalidato dall'instant replay, una novità assoluta. "Ancora una volta, a 15 anni esatti di distanza: GRAZIE RAGAZZI!", scrive la Fortitudo sui social.

16 giugno 2005 - 16 giugno 2020: sono passati 15 anni da quella sera del PalaLido dove la Fortitudo Bologna targata Climamio superò l'Olimpia Milano in gara 4 della serie finale e vinse lo Scudetto, il secondo della storia. Un titolo molto particolare, unico, perchè fu il primo ad essere assegnato con l'instant replay: infatti il canestro decisivo, tripla di Ruben Douglas a fil di sirena per il 67-65, fu convalidato dagli altri dopo aver rivisto l'azione al monitor.

Quella Fortitudo era allenata da Jasmin Repesa e aveva nelle sue fila gente del calibro di Marco Belinelli, Gianluca Basile, Matjaz Smodis e Stefano Mancinelli, sì, lo stesso Mancinelli che ancora oggi difende i colori dell'Aquila e ne è il capitano. La Effe, tornata in Serie A nell'estate 2019 dopo una lunghissima serie di peripezie, ha voluto festeggiare la ricorrenza con un lungo post sui social network: : "... E' il secondo scudetto della Fortitudo. Un trionfo meritato, indiscutibile, conquistato da un gruppo capace ancora una volta di sopperire al meglio alle difficoltà di un roster che (come nel 2000), non si sarebbe presentato alla finalissima al completo... Ancora una volta, a 15 anni esatti di distanza: GRAZIE RAGAZZI! GRAZIE, CAMPIONI D'ITALIA!!".

