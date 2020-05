Imbrò: "Questo per me era un anno 0, nel prossimo voglio riconquistare anche la maglia azzurra"

Il capitano della De Longhi Treviso, protagonista della diretta Instagram di Basket dalla Media, racconta del proprio viaggio con la pallacanestro: dalle giovanili in giro per l’Italia (Trapani, Siena e Virtus Bologna), passando per la gavetta e gli infortuni, che l’hanno portato a al ritorno in massima serie insieme a Treviso, con la voglia di tornare a vestire l'azzurro.

Iniziata in ritardo la stagione 2019-20 per via di un infortunio, Matteo Imbrò stava trovando più minuti e confidenza in campo quando la pandemia ha fermato tutto. Questa è stata la stagione del suo ritorno in massima serie, così come lo era per la De Longhi Treviso, di cui è capitano. Un nuovo punto di partenza per un ragazzo che, oggi 26enne, a 19 fu scelto per essere il capitano più giovane della storia della Virtus Bologna. Poi l’infortunio, la discesa in A2, i due anni a Ferentino e i successivi due a Treviso, prima della promozione dell’anno passato. Si è raccontato in diretta a Basket dalla Media, partendo dall’ultima stagione.

Eravamo in una discreta posizione, ci sarebbero state altre partite in casa da giocare e la sensazione era che potessimo migliorare, non peggiorare. In base alla classifica eravamo salvi, anche se poi lo stop del campionato e la non assegnazione di titoli né retrocessioni ha reso nulla la stagione. Cosa mi porto dietro? A livello personale ho iniziato dopo perché ho avuto l’infortunio in precampionato. Quando stavo andando meglio si è fermato tutto quindi non posso dare un giudizio personale.

A 19 anni, al primo anno da capitano in A della Virtus Bologna, un grave infortunio ha fermato la sua carriera per mesi, interrompendone l’esplosione.

Da quell’infortunio mi sono ripreso bene. Stando fuori 6 mesi ovviamente ho perso allenamenti, esperienza ecc, ma ho guadagnato in spirito, nel non mollare mai. Se non ti ammazza quello puoi solo diventare più forte. E’ stato un salto mentale oltre che fisico, sono cresciuto come persona più che come giocatore. Da lì il mio approccio è cambiato, ho capito l’importanza delle piccole cose, un po’ come adesso in cui siamo tutti fermi: il semplice fatto di allenarti e incontrare compagni, lo staff, il custode, la gente che ruota attorno alla squadra.

Per tornare protagonista in Serie A, Imbrò ha dovuto scendere di categoria, disputando quattro stagioni in A2.

Dopo l’infortunio ho giocato un altro anno in A, ma volevo andare in una squadra dove poter sbagliare e giocare tanto. Ho preferito scendere in A2, fare esperienza e avere responsabilità importanti. Questo mi ha fatto crescere, poi si è presentata la possibilità di Ferentino, dove incontravo il mio ex compagno Gigli e Bulleri, che sarebbe stato il mio cambio, quindi pensavo di poter solo imparare e così è stato.

Da Bologna a Treviso, è spesso stato scelto per fare il capitano, un ruolo al quale evidentemente Matteo è particolarmente adatto.

Quando ero alla Virtus ero un ragazzo un po’ più istintivo, crescendo si matura e si vedono cose diverse. Il fatto di avermi scelto come capitano in giovane età credo sia dovuto all’aspetto caratteriale: sono uno tranquillo che può trasmettere serenità alla squadra. E’ molto bello che si condivida tutto, così come lo oggi è da capitano a Treviso. Non c’è ovviamente un obbligo che i compagni debbano venire a dirmi le cose, si condivide e io fuori dal campo cerco di dire la mia in modo pacifico per fare da collante nello spogliatoio.

Tra i tanti compagni che ha avuto, ce n’è uno che l’ha colpito particolarmente in queste ultime stagioni in maglia trevigiana...

"David Logan. Mi chiedono sempre i giocatori più forti con cui ho giocato e nonostante l’età, Logan è uno di questi. Ancora oggi schiaccia in 360°. Nella prima amichevole giocata a Trento, tutti dicevano fosse vecchio, post infortunio e lui si presenta in riscaldamento tirando fuori schiacciate pazzesche, sono rimasti tutti a bocca aperta. Se adesso fa queste cose, pensa quando era a Sassari. Poi ho avuto l’opportunità di essere suo compagno di stanza e di conoscerlo anche dal lato umano, anche se parla molto poco.

Ci sono notizie che vorrebbero Logan lontano da Treviso.

Non ne ho idea, bisognerebbe chiedere a qualcuno più in alto di me.

Matteo invece, sembra trovarsi proprio bene nella città veneta, posto a misura d’uomo con una grande passione per la palla a spicchi.

Sapevo che sarei andato in una società ben organizzata. Il primo anno non è stato malvagio perché quando sono arrivato ho subito sentito il calore dei tifosi. La città è piccola, non c’è traffico, si mangia bene, non ti puoi trovare male. Le persone in società sono super. Il secondo anno, con il fatto di essere stati primi, di aver vinto la Coppa Italia, si è vista proprio la passione della città, dei tifosi e della gente, che non viene per strada a fermarti - sono riservati e ti concedono i tuoi spazi -, però al palazzetto senti proprio il calore e la passione. A Treviso c’è grande amore per lo sport ho visto, non solo per il basket, ci tengono molto.

A 26 anni e dopo una stagione chiusa anzitempo, qual è il punto della carriera a cui Matteo si sente arrivato?

Dopo quest’anno che è stato transitorio, credo si possa solo migliorare. Doveva essere il primo anno dopo quattro in A2, diciamo che è un punto fermo ora. Non sappiamo come andrà in futuro, è come se fosse un nuovo punto di partenza per tutti, con tante incertezze, non solo per me ma per il basket italiano.

E come sarà la ripartenza?

In questi momenti ti accorgi della bellezza delle cose semplici che fai tutti i giorni: ci sarà più voglia, emozione, competitività e agonismo, perché sarà mancato troppo a tutti. Sarà una grande gioia la ripresa dello sport. Difficile immaginare di ricominciare a porte chiuse, perché noi giocatori siamo abituati ad avere il tifo, ma ci adegueremo. Preferirei iniziare anche un po’ più in là nel tempo, ma se possibile a porte aperte; inizialmente anche con meno tifosi per il distanziamento sociale che dovrà essere rispettato, ma non a porte totalmente chiuse.

Nazionale?

La voglia di tornarci c’è ed essere tornato in Serie A e poter dimostrare il mio valore è un’opportunità. E’ sempre un sogno, mi piacerebbe giocarci, vediamo l’anno prossimo. L’europeo U20 vinto? Non so quanto possa valere come differenza tra giovanili e senior, ma una medaglia c’è e un’altra volta siamo arrivati quarti. Sarebbe bello vincere qualcosa anche con la maggiore. Nei prossimi anni ci sarà il cambio generazionale e tutti vorranno dimostrare qualcosa in più. Vedo che ci sono buoni propositi e giocatori che stanno crescendo.

Fin da piccolo Imbrò ha viaggiato molto per e con la pallacanestro. Prima Trapani, poi Siena e Bologna per le giovanili, successivamente Ferentino e Treviso. Un viaggio che l’ha allontanato da casa fin dai 13 anni.

Io e mio fratello – due anni più grande di me - siamo andati via nello stesso periodo: lui a Siena e io a Trapani, perché ero in 3a media e non volevo allontanarmi troppo da casa. Inizio difficile perché abiti con altri ragazzi, devi andare in una scuola nuova, amici nuovi; ma dopo il primo anno così a Trapani sapevo cosa mi aspettava. Quando sono andato a Siena c’era mio fratello, ero agevolato dalla sua presenza. Da lì in poi è stato meno difficile. I miei non mi hanno mai fatto mancare nulla e poi ho conosciuto tanta gente, ho creato bellissimi rapporti. La cosa che mi porto dietro dalle tante esperienze in diverse città (Trapani, Siena, Bologna) sono proprio le persone conosciute, soprattutto quando ero più piccolo perché andavo a scuola e vivevo molto di più la giornata. A Siena torno spesso perché mio fratello vive lì e mi piace la città, a Bologna pure: vivevo in centro e mi è sempre piaciuto molto girare a piedi e scoprire le città in cui vivevo.

Curioso che a Bologna sia stato su entrambe le sponde cestistiche, anche in contemporanea.

Sono stato agli Eagles Bologna perché li ritrovavo il mio allenatore a Siena, Salieri, che mi ha chiamato; ma intanto facevo le giovanili alla Virtus. Era un po’ difficile (ride, ndr), ma devo dire che quell’anno è stato bello perché nonostante fossimo in B2 andavamo in trasferta con 500 tifosi al seguito, cosa che non mi sarei aspettato. Poi facevo le giovanili in Virtus quindi mi prendevano tutti in giro, anche a scuola ovviamente, ma era sempre un gioco, un divertimento sia per me che per loro. Sono infatti rimasto in buoni rapporti con entrambe le parti.

L’esordio con una maglia di Serie A, quella della Virtus, è arrivato in un amichevole pre-campionato contro il CSKA Mosca, momento indimenticabile.

Il mio percorso è stato di iniziare dalle serie minori. Poi dopo la B2 dovevo andare in prestito alla Fortitudo ma non si trovò l’accordo, quindi rimasi in Virtus a giocarmi un posto. Fortunatamente coach Finelli e Bencardino (preparatore atletico) decisero di darmi un’opportunità e in precampionato, senza Poeta e Gigli che erano con la Nazionale, mi ritrovai play titolare, ho dimostrato che potevo stare in campo e da lì in poi mi hanno concesso minuti. La mia prima partita da giocatore di A è stata contro il CSKA Mosca in amichevole, non delle più facili. Davanti avevo Aaron Jackson, Drew Nicholas, Sonny Weems, ero emozionato. Poi iniziata la partita basta, non contava più chi avessi davanti. Da lì in poi ho cominciato a giocare sempre di più. L’esordio ufficiale è stato fuori casa a Cremona, in casa la seconda con Milano ed è stato pazzesco. Abbiamo vinto alla fine, ho giocato bene e c’era la curva della Virtus piena. Ero abituato al tifo ma non in palcoscenici così importanti. Lì ho pensato di essere arrivato dove volevo arrivare, anche se per come sono fatto volevo sempre di più.

Tra i tanti compagni avuti, Imbrò indica in John Brown (oggi all’Happy Casa Brindisi), il giocatore più divertente ed energico.

John è un personaggio pazzesco, ha sempre la battuta pronta e fa ridere un sacco; abbiamo un ottimo rapporto. Ricordo che lo invitai il 24 dicembre a mangiare con i miei e abbracciava mia mamma per ringraziarla. Se penso a lui poi penso alla sua energia in qualsiasi momento, anche negli allenamenti settimanali. E’ sempre carico e trasmette la sua energia, non ho mai visto qualcuno come lui così impegnato in ogni singolo allenamento. Quando gli dicevano di andare piano lui andava sempre più forte.

