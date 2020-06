Incredibile a Sassari: Pozzecco verso il divorzio con la Dinamo

Nonostante un contratto fino al 2022, il 'Poz' sarebbe pronto a lasciare il club con cui ha vinto la FIBA Europe Cup e la SuperCoppa italiana 2019. Alla base della frattura col presidente Sardara ci sarebbero divergenze sul mercato. "Stiamo valutando se proseguire il nostro rapporto professionale", Sardara alla Gazzetta dello Sport.

La Sardegna del basket si risveglia con un terremoto in vista: Gianmarco Pozzecco non sarà più l'allenatore della Dinamo Sassari. Un fulmine a ciel sereno per il club biancazzurro che con il 'Poz' in panchina ha vinto la FIBA Europe Cup e la SuperCoppa Italiana nel 2019. Come riporta La Gazzetta dello Sport alla base dell'addio ci sarebbe una rottura insanabile nel rapporto tra l'ex playmaker di Varese e il presidente Stefano Sardara.

"In questi giorni stiamo valutando se i presupposti che ci siamo dati a febbraio 2019 sono ancora tutti validi per poter proseguire il nostro rapporto professionale, consolidato da una vera amicizia personale che ci lega", le parole del presidente del club sardo riportate dalla Gazzetta. Pare che da alcuni giorni gli agenti di Pozzecco siano sull'isola per provare a ricucire i rapporti tra le parti ma che nel frattempo diversi profili di allenatori siano stati proposti alla Dinamo, da Jasmin Repesa a Maurizio Buscaglia passando per Luca Banchi.

Pozzecco ha un contratto fino al 2022 con Sassari ma alcune divergenze con Sardara e gli ultimi episodi sul mercato avrebbero fatto capitolare la situazione: le gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso sarebbero state la partenza del lungo americano Dwayne Evans, diretto in Giappone con un'offerta molto importante, e la trattativa saltata all'ultimo con Vasa Pusica, il play serbo ex Pesaro fortemente voluto da Pozzecco e da lui addirittura già annunciato in un'intervista. Sembra dunque finita, dopo appena 15 mesi, la bella favola di Pozzecco al timone di Sassari.

