Josh Adams alla Virtus Bologna: l'annuncio del giocatore su Instagram

In attesa dell'ufficialità del contratto, è lo stesso Josh Adams ad annunciare il suo trasferimento alla Virtus Bologna tramite una storia pubblicata su Instagram.

Ormai è fatta: sarà Josh Adams il grande colpo di mercato estivo della Segafredo Virtus Bologna, la pedina in più da aggiungere a uno scacchiere già di ottima qualità e rinforzato dai precedenti innesti di Awudu Abass, Amedeo Tessitori e Amar Alibegovic. In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della società, è lo stesso giocatore a comunicare il trasferimento attraverso una storia su Instagram. Adams lascia l'Unicaja Malaga, dove ha viaggiato a 12.9 punti e 2.2 assist di media in campionato e 11.5 punti e 2.5 assist in Eurocup.

Nato nel 1993, alto 188 cm per 86 kg, Adams può coprire entrambi i ruoli sul perimetro e ha caratteristiche offensive per trasformarsi in un'ottima bocca da fuoco da affiancare a Milos Teodosic e Stefan Markovic: discreto tiratore (35.4% dall'arco in Eurocup), possiede un primo passo bruciante, spiccate capacità in penetrazione ed è ormai un ottimo conoscitore del basket europeo per le sue esperienze passate in Russia (Saratov), Turchia (Efes e Besiktas) e, appunto, Spagna (Malaga).

La Virtus ripartirà come una delle squadre favorite per la prossima Eurocup, inserita nel Gruppo C assieme a Lietkabelis Panevezys, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Morabanc Andorra, AS Monaco e Telenet Giants Anversa: l'obiettivo, mancato in questa stagione sospesa per l'emergenza coronavirus, sarà il raggiungimento della finale per conquistare un posto in Eurolega nel 2021-22.

