Kaleb Tarczewski resta all'Olimpia Milano: trovato l'accordo per un nuovo triennale

L'AX Armani Exchange Milano confermerà Kaleb Tarczewski facendone un perno del progetto di Ettore Messina. Il big-man statunitense avrebbe trovato un accordo per rinnovare il contratto con la formula del 2+1.

Ci sarà anche Kaleb Tarczewski nel gruppo dei pretoriani scelti da coach Ettore Messina per proseguire il progetto all'AX Armani Exchange Milano. Secondo quanto riportato da Sportando, il centro statunitense avrebbe trovato l'accordo per rinnovare il contratto con la formula del 2+1.

Arrivato a Milano nella seconda parte della stagione 2016-17, Tarczewski ha visto il proprio ruolo crescere di importanza di anno in anno: in Serie A ha tenuto una media di 8.5 punti e 6.3 rimbalzi in carriera con la maglia dell'Olimpia Milano, mentre in Eurolega ha viaggiato a 7.1 punti e 5.4 rimbalzi con il 67% dal campo.

Stagione Punti Rimbalzi %da due 2017-18 6.7 5.7 64.6% 2018-19 6.4 4.6 72.4% 2019-20 8.1 5.8 65.4% Totale 7.1 5.4 67.0%

Nonostante l'emergenza legata alla pandemia di Covid-19, Tarczewski non ha lasciato Milano in attesa della decisione definitiva dell'ECA sulla conclusione della stagione di Eurolega in corso, attesa al massimo per il 24 maggio: "Quando il virus è esploso a Milano ho pensato alla mia famiglia negli Stati Uniti - aveva dichiarato parlando al Corriere della Sera -. Ma ho sempre saputo di far parte di una famiglia anche qui a Milano e non la lascerei mai perché ha bisogno di me".

