La "Effe" tornerà a disputare una competizione continentale per la prima volta dal 2008-09. Soddisfatto il presidente Christian Pavani: "Un traguardo che era nei nostri obiettivi ma che non pensavamo di riuscire a raggiungere già dopo la prima stagione da neopromossi. Devo anche confessare che sto provando una certa emozione".

Prosegue la grande scalata della Fortitudo Bologna! Dopo il ritorno in Serie A nell'estate 2019 e l'ottima annata con la conquista di un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, e anche un posto nei playoff, la Effe tornerà anche in Europa: il club ha infatti ufficializzato l'iscrizione alla Champions League FIBA, un ritorno a disputare una competizione continentale dopo 12 anni dall'ultima volta, quando l'Aquila partecipò all'Eurocup 2008-09 (l'unico reduce è Stefano Mancinelli).

Per una squadra che in passato è stata abituata a giocare Final Four di Eurolega e vincere Scudetti e trofei, un graduale ritorno alla "normalità": non va però dimenticato che la Fortitudo nell'ultimo decennio ha visto anche l'inferno, passando dal fallimento, dai cambi di proprietà e dalla lega dilettanti.

Un ritorno in Europa che il patron Christian Pavani ha commentato con grande emozione: "Siamo orgogliosi di poter confermare che il nostro Club, a dodici anni di distanza dall’ultima volta, tornerà a competere anche in Europa. Un traguardo che era nei nostri obiettivi ma che non pensavamo di riuscire a raggiungere già dopo la prima stagione da neopromossi. Devo anche confessare che sto provando una certa emozione. Il nostro percorso (avviato tra mille incertezze sette anni fa) penso abbia ottenuto e stia ottenendo risultati importanti, dei quali va dato merito a tutti coloro che (sul campo, dietro alle scrivanie e sugli spalti) non hanno mai smesso di sposare la causa della Effe e sono ancora pronti a dare il massimo di se stessi per far sì che anche questo prestigioso ritorno in Europa non debba essere considerato come il punto di arrivo. Abbiamo tanta voglia di continuare a fare belle cose insieme".

