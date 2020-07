La Leonessa Brescia ha il suo MVP: ufficiale Andrew Crawford, contratto di 2 anni

Dopo la grande annata 2018-19 con Cremona, col premio di miglior giocatore della Serie A, e la breve parentesi dello scorso anno con Milano in Eurolega, Crawford torna in Italia e firma un biennale con la Germani. E' il quinto colpo della Leonessa dopo Chery, Burns, Bortolani e Kalinoski: prende il posto di Awudu Abass.

Prende sempre più forma la Germani Brescia 2020-21 che giocherà in Serie A e in Eurocup. La Leonessa di coach Enzo Esposito ha piazzato il quinto colpo del proprio mercato, e che colpo: si tratta di Andrew "Drew" Crawford, esterno americano classe 1990, figlio di Dan, celebre arbitro NBA, che nelle ultime due stagioni ha giocato in Italia prima con Cremona e poi brevemente con Milano.

Crawford, esterno con grandi capacità realizzative, è stato MVP della A 2018-19 con la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti che vinse la Coppa Italia e arrivò fino alla semifinali playoff (17.5 punti, 3.9 rimbalzi e 2.0 assist di media a partita); nella passata stagione è tornato in Italia per vestire la maglia dell'Olimpia Milano dove è stato utilizzato da Ettore Messina soltanto in Eurolega per questioni regolamentari.

"Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo di un fuoriclasse dal calibro di Andrew Crawford, un giocatore dal palmarès di prestigio che va a impreziosire il roster allestito per la prossima stagione. Ancora una volta regaliamo al nostro pubblico e alla nostra città qualche cosa di credibile, seguendo il filo conduttore che ha caratterizzato gli 11 anni del nostro progetto sportivo, che nelle proprie iniziative è sempre riuscito a esprimere tutta la propria forza positiva", il pensiero di Graziella Bragaglio, presidente della Leonessa.

Coach Enzo Esposito, che lancerà Crawford in quintetto al posto di Awudu Abass, andato alla Virtus Bologna, aggiunge: "È un giocatore completo, in grado di fare tante cose, sia offensivamente che in difesa. Per caratteristiche atletiche e fisiche può giostrare anche da numero 4: è dotato di buon tiro, anche se esprime il proprio meglio in transizione e nel gioco in campo aperto. È un giocatore di primissima fascia, che ci darà la possibilità di giocare con quintetti più piccoli senza subire gli avversari fisicamente. Inoltre, sa muoversi senza palla ed è un ottimo rimbalzista, sia in attacco che in difesa, un fattore che ci permetterà di giocare in transizione, giocando a buoni ritmi".

Drew Crawford è il quinto colpo della Germani dopo Giordano Bortolani, guardia del 2000 in prestito da Milano, l'ala-centro Christina Burns, anche lui ex Milano, il tiratore Tyler Kalinoski, e il playmkaer canadese Kenny Chery.

