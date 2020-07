La Virtus Bologna ha un gran colpo in canna: sarà Josh Adams a chiudere il mercato

Josh Adams of Anadolu Efes Istanbul reacts during the Turkish Airlines Euroleague basketball match between Valencia Basket and Anadolu Efes at Pabellon Fuente de San Luis in Valencia, Spain on October 19, 2017.

Come anticipato dal Corriere di Bologna e confermato anche da Sportando, la Virtus Bologna è ormai in dirittura d'arrivo nella trattativa per Josh Adams. L'esterno statunitense è un nome ben conosciuto in Europa: nella scorsa stagione, a Malaga, ha chiuso con 12.9 punti e 2.2 assist in campionato.

Luca Baraldi aveva annunciato un gran colpo in arrivo per chiudere roster e mercato, e tutti gli indizi portano ormai a delineare il ritratto di Josh Adams. Come anticipato dal Corriere di Bologna e oggi confermato anche da Sportando, sarà l'esterno statunitense il pezzo pregiato da aggiungere allo scacchiere che nella scorsa stagione aveva raggiunto i playoff di Eurocup e navigato sempre al vertice della classifica in Serie A.

Adams è un profilo noto agli appassionati di basket europeo: classe 1993, 188 cm per 86 kg, è una combo-guard con ottimi istinti offensivi e grande velocità di piedi. Uscito dal college di Wyoming nel 2016, ha iniziato la carriera da professionista in Europa con l'Avtodor Saratov, passando poi in Turchia con l'Anadolu Efes Istanbul e il Besiktas. Dopo brevi esperienze in Cina e in G-League, ha disputato la scorsa stagione in Spagna con l'Unicaja Malaga: in campionato ha tenuto 12.9 punti e 2.2 assist di media, in Eurocup 11.5 punti e 2.5 assist, aiutando la squadra a raggiungere i quarti di finale con un record complessivo di 11-5.

