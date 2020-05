La Virtus Bologna in Eurolega 2020-21: qualificazione "quasi certa" se la stagione non riprende

Milos Teodosic of Virtus Bologna in action during the 2019/2020 EuroCup Top 16 Season match between KK Partizan and Segafredo Virtus Bologna at Stark Arena on January 8, 2020 in Belgrade, Serbia

Dal nostro partner OAsport.it

Lunedì i vertici del basket europeo decideranno se la stagione delle coppe continentali, Eurolega ed Eurocup, riprenderà o meno. Al momento sembra che la corrente di coloro che propendono per il “no” alla ripresa delle competizioni sia in vantaggio. Tuttavia, il CEO di Euroleague Jordi sta facendo tutto il possibile per convincere quanti più votanti ad optare per il “sì”.

Secondo quanto scrive il Resto del Carlino, inoltre, la vittoria del fronte del “no” potrebbe favorire la corsa della Virtus Bologna alla massima competizione europea. Infatti, in riferimento a quanto dice il quotidiano bolognese, la V-Nere hanno la quasi certezza di giocare l’Eurolega 2020-21 nel caso la stagione non dovesse riprendere e, dunque, non venisse coronata nessuna vincitrice dell’Eurocup (la quale, vale la pena ricordarlo, si qualifica di diritto all’Eurolega dell’anno seguente).

Le V-Nere, a ogni modo, prima dell’interruzione della stagione a causa dell’emergenza covid-19, stavando facendo un’annata di altissimo livello. Erano ampiamente in testa alla classifica del campionato italiano e si erano qualificate per i quarti di finale di Eurocup. Non sarebbe uno scandalo, dunque, vedere il sodalizio bolognese ai nastri di partenza della prossima Eurolega.

