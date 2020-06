La Virtus Bologna sogna in grande: l'obiettivo della Segafredo è Nando De Colo

Il club bianconero prova a replicare il colpo Teodosic dello scorso anno anche se sembra difficile convincere il francese a firmare per una squadra di Eurocup, sempre che lasci il Fenerbahce. Intanto arriva la decisione sull'arena: la Virtus giocherà tutta la prossima stagione alla Fiera dividendosi tra i padiglioni 30 e 37.

In attesa di capire se ci possa essere uno spiraglio per partecipare alla prossima Eurolega, la Virtus Bologna pensa in grande sul mercato e sogna di replicare il colpo Milos Teodosic dello scorso anno. Secondo il Resto del Carlino il grande obiettivo della Segafredo sarebbe Nando De Colo, guardia francese classe 1987 attualmente sotto contratto col Fenerbahce.

L'ex giocatore del CSKA Mosca e dei San Antonio Spurs attende l'evolversi della situazione a Istanbul, col futuro di coach Obradovic ancora da capire visto l'importante taglio al budget deciso dalla proprietà. Come Milano aspetta di capire se potrà andare all'assalto di Gigi Datome, la Virtus ha messo nel mirino De Colo che però ha ancora due anni contratto a oltre 2 milioni di dollari a stagione. Tra l'altro, se mai si dovesse liberare, è difficile che scelga di firmare per un club di Eurocup: su di lui c'è la forte concorrenza di Valencia, club in cui ha giocato 3 anni tra il 2009 e il 2012 e città di origine della compagna, la quale starebbe spingendo molto per un ritorno in Spagna.

Una stagione intera alla Fiera

In attesa di sviluppi sul mercato, pare che nella prossima stagione la Segafredo giocherà sempre alla Fiera, dividendosi tra due padiglioni differenti, come riportano Corriere di Bologna e Stadio. L'inizio, magari con l'eventuale Final Four di Supercoppa che il club ha chiesto di organizzare, sarà nel padiglione 30, dove l'anno scorso i bianconeri hanno giocato e vinto cinque partite nel mese di dicembre (la Segafredo Arena aveva 8970 spettatori, arrivati poi a 9166 per il derby). Dalla primavera 2021 poi ci si sposterà nel padiglione 37, più ampio e alto, e quindi in grado di ospitare oltre 10mila posti: l'ideale per la fase cruciale della stagione e i playoff, di campionato e di coppa europea.

