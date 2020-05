Il presidente della Lega Basket non nasconde qualche preoccupazione in vista della nuova stagione 2020-21: "C'è incertezza ma dobbiamo essere positivi sul fatto che prima o poi si tornerà a giocare, grazie anche alla spinta delle formazioni che partecipano o aspirano a partecipare alle maggiori competizioni europee".

L'analisi delle perdite che ci è stata certificata da Deloitte per la chiusura anticipata del campionato è di circa 40 milioni di euro, una cifra che aumenterà se saremo costretti a ripartire a porte chiuse. Si tratta di numeri che non sono sostenibili dal sistema

Il presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini lancia l'allarme: il campionato 2020-21 rischia di faticare parecchio nella sua ripresa dopo una stagione chiusa anzitempo per il Coronavirus. Nel suo intervento a Sport Business il fresco numero uno del primo campionato italiano ha parlato chiaramente, senza nascondere delle reali preoccupazioni: "La Serie A di basket ha un giro di affari di circa 110 milioni di euro, di cui il 50% generato dai 4 club maggiori. Stiamo cercando di affrontare la situazione in due fasi per stabilizzare il più possibile la situazione dei club: anzitutto sollecitando il Governo ad adottare adeguate misure per consentire ai proprietari, investitori e sponsor di continuare a supportare lo sport tra cui il basket. Poi mantenendo e rafforzando i rapporti con i broadcasters ai quali presenteremo presto un nuovo bando per il prossimo periodo".

Serie A Pozzecco e la serata con Pippen: "Gli ho fatto conoscere il bacardi-cola, mi sa che gli è piaciuto" DA 18 ORE

Gandini riesce a far trasparire anche un po' di ottimismo.

C’è incertezza ma dobbiamo essere positivi sul fatto che prima o poi si tornerà a giocare, grazie anche alla spinta delle formazioni che partecipano o aspirano a partecipare alle maggiori competizioni europee, specialmente nella Eurolega, e che sono quelle che trascinano il movimento

La chiosa è sul futuro, tra possibili rinunce e la speranza di nuove risorse dalla serie inferiori: "Certo, mettiamo in conto che potrebbero esserci rinunce da parte di qualche club ma al contempo abbiamo realtà della serie inferiore che aspirano a far parte della Serie A . Quando avremo maggiori informazioni decideremo che tipo di format e formula dare alla prossima stagione".

Play Icon WATCH Top 10: le giocate più belle della stagione, Bilan, Teodosic e Brown sul podio 00:03:31

Serie A Petrucci tuona: "Gli italiani devono giocare, la quota non si tocca. Sogno un torneo Primavera" DA 20 ORE

Play Icon