Lega Basket, Gandini: "Sport italiano basato sul mecenatismo, serve un aiuto dal Governo"

Il numero uno della Serie A di pallacanestro è intervenuto a Radio 24 parlando della ripresa: "Per la Supercoppa a fine agosto confidiamo che i segnali positivi continuino". Intanto si parla sempre di credito d'imposta per le sponsorizzazioni: "Se aspettiamo abbassiamo il livello e la competitività, questa non è la strada giusta". Assemblea straordinaria convocata per lunedì prossimo.

Manca poco più di un mese alla chiusura delle iscrizioni al prossimo campionato di Serie A 2020-21 e al momento la situazione non è rosea. Con l'autoretrocessione di Pistoia, le difficoltà di Roma e Cremona che devono affrettarsi a trovare risorse per completare l'iscrizione, e le risposte negative delle varie Verona, Scafati, Napoli, Ravenna, Forlì e Trapani alla proposta di salire di categoria, la A si ritrova in una situazione molto scomoda e, secondo quanto scritto da Sportando, sarebbe in programma un'assemblea di Lega straordinaria per lunedì per provare a dirimere la questione.

Il presidente Umberto Gandini, in carica da pochi mesi, ha affrontato il discorso a Radio 24 parlando del bisogno di un intervento delle istituzioni a favore dello sport: "Lo sport italiano è ancora basato su campanilismo e mecenatismo di piccoli e grandi imprenditori locali che in un momento in cui hanno grandi difficoltà per la pandemia, non vedere neanche un aiuto dal governo spaventa molto. Le società non possono andare a parlare con l'azienda X e chiedere di mettere soldi sullo sport come ha fatto in passato senza alcun incentivo statale. Se aspettiamo abbassiamo il livello e la competitività, questa non è la strada giusta".

Nicola Akele, Vanoli Cremona

Il tema centrale riguarda il credito d'imposta che permetterebbe alle aziende uno sgravio fiscale sulle sponsorizzazioni: il funzionamento prevederebbe uno sgravio del 100% fino a 2.500 euro, dell'80% fino a 5.000 con percentuali decrescenti con la crescita dell'entità dell'importo. "Dopo una fase di emergenza economica come quella che abbiamo vissuto e che stiamo affrontando ancora oggi è doveroso adottare decisioni ‘eccezionali’ e straordinarie come questa. Non dimentichiamo che lo sport non è solo competizione e agonismo ma ha anche un grandissimo impatto a livello sociale. Sostenere lo sport significa anche permettere a tantissimi ragazzi di crescere in modo sano e con dei valori chiari senza trascurare il beneficio per le aziende che decidono di investire nel nostro mondo", le parole di Ario Costa, presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

A riguardo Gandini ha aggiunto: "Siamo nella fase di analisi degli emendamenti in commissione bilancio, siamo alla stretta finale per poi arrivare alla discussione in aula. Il tempo è tiranno perchè le società devono decidere sulle iscrizioni". Infine una battuta in vista della ripresa a settembre e della possibilità che ci sia il pubblico alle partite: "Come immagino la ripresa? Purtroppo con attenzione alla realtà e all'evoluzione della situazione. Per la Supercoppa a fine agosto confidiamo che i segnali positivi continuino, ma oggi è inutile parlare di come sarà la nostra attività a settembre".

