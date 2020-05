Luis Scola, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Celebriamo uno dei giocatori più importanti del nostro campionato, Luis Scola, tornato sul grande palcoscenico europeo alla corte di coach Ettore Messina dopo due anni trascorsi a svenare in Cina: la partita più votata sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al basket, Players Zoom, in onda domenica 24 maggio alle ore 20:00.

Luis Scola è un'istituzione del basket europeo e internazionale, un pilastro della nazionale argentina, con cui ha vinto un oro e un bronzo olimpico e due argenti mondiali, e per la quale sarebbe quasi pronto a dare anche la vita. Scola è un giocatore straordinario, capace di attraversare ben quattro decadi: dal suo debutto in patria con il Ferro Carril Oeste (1995), allo sbarco in Europa con l'allora TAU Vitoria (1998), fino alla lunga carriera NBA che lo ha portato a vestire le canotte di cinque squadre in 10 anni (2007-2017). Quando sembrava ormai sul viale tramonto, pronto a terminare il suo percorso in Cina (2017-19), Scola ha avuto un ultimo grande sussulto da campione, accettando la chiamata di coach Ettore Messina e dell'AX Armani Exchange Milano per rimettersi in gioco al massimo livello europeo a 40 anni di età: l'atletismo non è più quello straordinario di un tempo, è vero, ma l'intelligenza, la tecnica, le mani e l'esperienza sono quelle di un campionissimo senza eguali.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate tra Serie A ed Eurolega: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, in onda domenica 24 maggio alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 18 maggio!

Serie A Che esordio per Luis Scola in campionato con Milano: 13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist 06/10/2019 A 12:18

AX Armani Exchange Milano-FC Barcellona 83-70

È arrivato a Milano per giocare questo tipo di partite, e Scola si fa trovare pronto. Nel big-match al Forum contro il Barcellona, l'Olimpia infila la quinta vittoria consecutiva che le permette di balzare momentaneamente in vetta alla classifica dopo le prime 6 giornate di Eurolega: Scola segna 14 punti (3/4 da due, 2/3 da tre) con 9 rimbalzi e prende in consegna Nikola Mirotic, annullandolo nel secondo tempo.

AX Armani Exchange Milano-Maccabi FOX Tel Aviv 92-88

Il culmine della prima parte di Eurolega giocata in maniera meravigliosa dall'Olimpia. Nel successo al Forum contro il Maccabi, Scola domina la scena con tecnica, tattica ed esperienza contro l'atletismo e i muscoli dei vari Tarik Black, Quincy Acy e Othello Hunter: chiude con 20 punti (season-high in Europa), 7 rimbalzi e 3 assist in soli 23' per un complessivo 25 di valutazione (altro season-high).

AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 90-78

Nel sentitissimo remake della serie di semifinali dello scorso anno, l'esperienza di Luis Scola è determinante. L'argentino segna 15 punti sbagliando pochissimo (4/5 da due, 2/3 dall'arco) in 21' di gioco.

Allianz Pall. Trieste-AX Armani Exchange Milano 67-85

Quando vede Trieste, Scola ci prende gusto. Dopo l'ottimo esordio in maglia biancorossa registrato proprio nella gara d'andata disputata al PalaLido, l'argentino si scatena anche all'Allianz Dome segnando 20 punti (seconda miglior prestazione stagionale in campionato) con 3/6 da due e 3/5 dalla distanza.

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Luis Scola?

Sondaggio Vota la partita più bella di Luis Scola: la rivedrai domenica 24 maggio alle 20.00 su Eurosport 2 Milano-Barcellona 83-70 (14 punti) Milano-Maccabi 92-88 (20 punti in 23’) Milano-Sassari 90-78 (15 punti) Trieste-Milano 67-85 (20 punti)

