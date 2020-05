Mancinelli non molla: "Sarò ancora il capitano della Fortitudo! Il giocatore più forte? Teodosic"

Il "Mancio", 37 anni, si sta allenando in Toscana per mantenere la forma e intanto assicura che sarà ancora il leader della Pompea Bologna anche nella prossima stagione. Inoltre, accende il derby affermando che gli piacerebbe giocare con Milos Teodosic, la stella dei rivali cittadini della Virtus Bologna.

L'anno prossimo sarò ancora il capitano della Fortitudo

Nonostante i 37 anni compiuti, Stefano Mancinelli non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo e conferma che sarà regolarmente al via della prossima stagione come leader della Fortitudo Bologna, tornata in Serie A proprio quest'anno e protagonista di un campionato di tutto rispetto con 11 vittorie e 10 sconfitte, un posto negli eventuali playoff e la partecipazione alla Coppa Italia di Pesaro. Il Mancio, ospite della trasmissione "Basket City" su TRC, ha detto: "L'anno prossimo sarò ancora il capitano della Fortitudo. Un domani da presidente? Lascerei volentieri la poltrona a Christian Pavani che è bravissimo. Diventare allenatore? No, sono un giocatore, penso solo a quello, poi vedremo. La Champions League? Sarebbe bello. In quel caso bisognerebbe prendere un’altra ala forte, perchè non so se io e Leunen riusciremmo a gestire il doppio impegno settimanale per tutto l'anno".

E poi sottolinea che si sta tenendo in forma: "Mi sto allenando tanto qui in Toscana dove sto trascorrendo la quarantena, di tempo ce n'è. Non sappiamo quando si tornerà a giocare, se a settembre o a gennaio, ma è importante mantenere una buona condizione. All'inizio ho lavorato da casa, ora si può anche fare una corsetta all'aperto. Sono in forma".

Il derby con la Virtus e Milos Teodosic

Il giocatore più forte con cui mi piacerebbe giocare è Teodosic. Chi non vorrebbe un campione come lui?

Dal capitano della Fortitudo Bologna non ci si sarebbe aspettata una dichiarazione del genere, ma Stefano Mancinelli si dimostra autentico e sincero come sempre, e rivela la stima per Milos Teodosic nonostante sia la stella dei grandi rivali cittadini della Virtus Bologna. Rivali che restano tali come precisa poi il Mancio: "Il derby è mancato anche a me, soprattutto perchè dopo la brutta figura fatta nella gara d'andata volevamo riscattarci. Lo scudetto? Fino a quando si è giocato, la Virtus ha dimostrato di meritarselo, poi nei playoff tutto poteva cambiare. Di sicuro non avrei tifato per loro".

