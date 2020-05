Marco Spissu, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Celebriamo uno dei giocatori più importanti del nostro campionato, Marco Spissu, il playmaker azzurro esploso sotto coach Gianmarco Pozzecco al Banco di Sardegna Sassari. Scegli la sua miglior prestazione tra le quattro gare proposte: la partita più votata sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al basket, Players Zoom, domenica 10 maggio alle ore 20.00.

Marco Spissu è il cuore sardo della Dinamo Sassari. Cresciuto nel vivaio della squadra isolana, è tornato nel 2017 dopo aver completato un lungo periodo di maturazione e affinamento che lo ha visto anche grande protagonista nella promozione della Virtus Bologna dalla LegaDue. Nell'ultima stagione e mezza è esploso con l'arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco, che lo ha trasformato nel proprio pupillo: promosso al ruolo di playmaker titolare, Spissu ha dimostrato di poter reggere i grandi palcoscenici con grinta, faccia tosta e ottima capacità di lettura di gioco e delle situazioni. Ora è un pilastro fondamentale del futuro della Dinamo e della nazionale azzurra, pronto a scrivere pagine importanti della storia del basket italiano: nella stagione sospesa per l'emergenza coronavirus, stava tenendo le sue migliori cifre della carriera, viaggiando a 9.0 punti, 3.5 rimbalzi e 3.7 assist di media in 26' di utilizzo a partita, conditi dal 46.9% dall'arco (secondo miglior tiratore del campionato alle spalle del solo Michele Vitali) e dal 91.4% in lunetta.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate tra Serie A e FIBA Champions League: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, domenica 10 maggio alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 4 maggio!

S.Bernardo Cinelandia Cantù-Banco di Sardegna Sassari 70-87

Il primo squillo in campionato di Marco Spissu arriva alla sesta giornata, nel netto successo in trasferta contro la S.Bernardo Cinelandia Cantù: il playmaker della Dinamo piazza 12 punti e 6 assist (season-high) in 28' di utilizzo, per 18 di valutazione. Buone anche le percentuali al tiro, con 3/5 da due e 2/3 dall'arco.

Polski Cukier Toruń-Banco di Sardegna Sassari 95-113

Nella partita a più alto punteggio della stagione, con ben 113 punti realizzati di squadra nella trasferta vincente di Champions League in terra polacca, Marco Spissu dilaga: 22 punti, 7 rimbalzi, 8 assist, 8/11 al tiro con 6/7 dalla distanza per 34 complessivo di valutazione. Una serata stellare.

Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia 76-70

La Dinamo apre una striscia di 9 vittorie consecutive cavalcata tra dicembre e gennaio superando la Germani Brescia con una grande prestazione del suo playmaker: Marco Spissu realizza 16 punti (season-high) con 3/4 da due e 3/7 dall'arco, aggiungendo 4 rimbalzi e 4 assist per 17 di valutazione.

OriOra Pistoia-Banco di Sardegna Sassari 70-78

Alla 17a giornata, la Dinamo Sassari sbanca il PalaCarrara fermando la striscia casalinga vincente di 5 gare consecutive della OriOra Pistoia: Marco Spissu realizza 15 punti senza errori al tiro (2/2 da due, 3/3 da tre, 2/2 ai liberi) più 5 assist e 3 rimbalzi, per 21 complessivo di valutazione (season-high).

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Marco Spissu?

