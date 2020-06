Meo Sacchetti: "Ho ancora sogni nonostante la mia età, la mia Fortitudo sarà la sorpresa dell'anno"

Il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna si presenta parlando dei progetti della squadra e del dualismo con la Virtus: "Fa bene a entrambe che l'avversaria sia molto forte. Puntiamo a costruire un gruppo a forte trazione italiana che possa essere la sorpresa del prossimo campionato. Non mi nascondo dietro minimalismi".

Quarantaquattro anni dopo, un nuovo esordio a Bologna. Meo Sacchetti ritorna nel capoluogo emiliano dopo l'esperienza vissuta nella seconda metà degli anni '70 con la canotta del Gira, trampolino di lancio per gli anni più brillanti della carriera trascorsi poi fra Torino e Varese. Oggi lo fa in veste di allenatore portando in dote un curriculum di grandissima qualità maturato nell'ultimo decennio: tra Sassari e Cremona, Sacchetti ha vinto tanto (un campionato, tre Coppe Italia, una Supercoppa, una LegaDue) ma, soprattutto, ha lasciato un proprio marchio personale indelebile. Sacchetti è stato fra i primi allenatori nel nostro Paese a saper dare alle sue squadre una chiara impronta di basket moderno, unita a una grande capacità di riuscire a estrapolare il meglio dai propri gruppi e dagli italiani, qualità che gli hanno permesso di sedersi anche sulla panchina della nazionale azzurra. Sacchetti lascia una Cremona in gravi difficoltà economiche dopo un triennio di grande lavoro capace di portare il club a traguardi mai raggiunti prima (Coppa Italia e semifinali playoff nel 2019) per abbracciare un progetto altrettanto prestigioso con la Fortitudo Bologna.

"Torno a Bologna dopo 40 anni, da allenatore. Conosco il valore che ha il basket in questa piazza e l'importanza del dualismo con la Virtus Bologna: vivrò il derby in modo particolare, proprio come voi. Io la bestia nera della Virtus? La rivalità sportiva è una ricchezza per questa città, fa bene a entrambe che l'avversaria sia molto forte".

Da Cremona a Bologna

"La scelta di venire alla Fortitudo è stata veloce. Non avrei potuto dire di no, visto che a Cremona non avevo una sicurezza e non so se questa occasione mi sarebbe poi potuta ricapitare in un altro momento. Arrivo in una società che ha grandi ambizioni: mi aspetta un lavoro duro, ma sono stimolato, e chi mi conosce sa che ho una faccia sola".

Un gruppo con carattere e a trazione azzurra

"La squadra che sta prendendo forma non sarà da primi 3-4 posti in classifica, ma puntiamo a essere lì, a ridosso delle prime. La storia ci insegna che ogni tanto nei campionati ci sono delle sorprese, e noi vorremmo riuscire a fare qualcosa di importante. Anche se ho una certa età, ho ancora sogni che voglio cavalcare e non mi nascondo dietro al minimalismo. Abbiamo fatto due ottimi innesti italiani come Sabatini e Totè e preso poi un grande attaccante come Adrian Banks. Vorrei provare a costruire una squadra a forte matrice italiana, con giocatori locali che siano felici di venire a giocare qui. L'idea è di impostare un roster con solo tre extracomunitari se riusciremo a trovare italiani che facciano al caso nostro, altrimenti vireremo su un americano in più. La priorità sul mercato, adesso, è prendere un 4 molto atletico, poi cercheremo un esterno versatile che possa giocare 2 o 3".

