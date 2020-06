Milano aspetta Datome con un contratto triennale: c'è attesa per l'addio al Fenerbahce

Secondo La Gazzetta dello Sport il capitano della Nazionale lascerà la Turchia e tornerà in Italia per firmare con l'Olimpia: c'è già l'accordo tra il club biancorosso e il giocatore che prima però deve liberarsi dall'accordo che ha con i turchi fino al 2022. L'addio di Zeljko Obradovic potrebbe facilitare la separazione, tra lunedì e martedì si avranno notizie certe.

Gigi Datome all'Olimpia Milano è una telenovela che va avanti da settimane e che finalmente potrebbe risolversi all'inizio della prossima settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport è solo questione di ore, il capitano della Nazionale lascerà il Fenerbahce e firmerà un contratto di 3 anni con l'AX Armani Exchange che potrà approfittare di uno sgravo fiscale del 50% previsto dal Decreto Crescita per i giocatori che rientrano in patria.

La direzione pare davvero questa ma prima bisogna sistemare alcuni dettagli, non ultimo quello relativo alla separazione dal Fenerbahce con cui Datome ha contratto fino al 2022. Secondo Sportando infatti l'ala classe 1987 sarà a Istanbul tra lunedì e martedì per parlare col club turco a proposito del futuro dopo l'addio di Zeljko Obradovic, il coach che lo aveva voluto nell'estate 2015 e con cui c'era un rapporto molto importante, e soltanto dopo quel meeting si potrà capirne di più. Una volta che Datome avrà risolto il contratto col Fenerbahce (sempre che decida di lasciare la Turchia, ndr), allora potrà discutere l'accordo con Milano e sistemare gli ultimi dettagli affinchè possa diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Ettore Messina.

La strada è spianata per il ritorno di Datome in Italia da cui manca dal 2013 (era capitano della Virtus Roma finalista in Serie A), restano pochi passi prima del traguardo ma cè ancora qualche tassello da sistemare: pochi giorni e questa telenovela del basket mercato sarà conclusa.

