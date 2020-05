Milano prolunga con Kaleb Tarczewski, Virtus Bologna su Amedeo Della Valle e Ethan Happ?

Kaleb Tarczewski (#15 AX Armani Exchange Milano) in action during the 2019/2020 italian basketball league LBA Lega Basket A Regular Season Round 22 match between AX Armani Exchange Milan and Vanoli Cremona at Mediolanum Forum February 09, 2020 in Milan, I

Kaleb Tarczewski ha accettato l'offerta di rinnovo dell'Olimpia Milano firmando fino al 2023: farà coppia con Kyle Hines nelle prossime due stagioni. Nel frattempo, la Virtus Bologna mette gli occhi su Ethan Happ, in uscita dalla Vanoli Cremona in crisi finanziaria, e su Amedeo Della Valle, il cui trasferimento all'Alba Berlino non sembra più così scontato.

Come anticipato nei giorni scorsi, Kaleb Tarczewski ha inchiostrato l’offerta di rinnovo proposta dall’AX Armani Exchange Milano prolungando il contratto in essere fino al 2023: nei prossimi due anni, il big-man dell’Arizona farà coppia sotto i tabelloni con Kyle Hines, veterano strappato al CSKA Mosca ma ancora in attesa di essere ufficializzato. Tarczewski viene da una stagione di Eurolega, sebbene incompleta, in cui ha tenuto 8.1 punti, 5.8 rimbalzi e 1.0 stoppata di media a partita (tutti careeer-high) con il 67.1% dal campo: dopo qualche difficoltà di adattamento iniziale, si è poi confermato essere il centro più affidabile a disposizione di coach Ettore Messina, stanti i problemi fisici di Arturas Gudaitis e gli acciacchi patiti da Luis Scola.

Ethan Happ e Amedeo Della Valle nel mirino della Virtus Bologna

Mentre Milano si muove valutando anche Gigi Datome e Derrick Williams, entrambi in possibile uscita dal Fenerbahçe, la Virtus Bologna risponde guardando al mercato interno allo Stivale. Le difficoltà economiche che porteranno la Vanoli Cremona a un grosso ridimensionamento già cominciato con la separazione da coach Meo Sacchetti hanno portato le Vu nere a sondare la pista Ethan Happ: arrivato a stagione iniziata in prestito dall’Olympiacos, Happ si è presto affermato come il centro più solido del nostro campionato (18.0 punti e 8.9 rimbalzi di media), aiutando la squadra a risalire la classifica fino al sesto posto tenuto al momento della sospensione per l’emergenza coronavirus.

Nello stesso momento, la Virtus starebbe monitorando anche un ex-Milano, quell’Amedeo Della Valle che ha annunciato la risoluzione del rapporto con l’Olimpia nella giornata di sabato. ADV era pronto a partire in direzione Germania, per proseguire l’avventura in Eurolega con la maglia dell’Alba Berlino (squadra adatta al suo stile di gioco), ma nelle ultime ore la trattativa non sembra più così sicura.

