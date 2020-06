Gianmarco Pozzecco resta sulla panchina della Dinamo Sassari: nessuna rottura con la società

Il presidente Stefano Sardara ha spiegato la situazione interna in conferenza stampa: "Ci siamo soltanto confrontati per un check periodico che facciamo sempre. Ho letto cose vergognose sui giornali, cose totalmente inventate. Gianmarco Pozzecco resta allenatore della Dinamo Sassari".

Gianmarco Pozzecco resta sulla panchina della Dinamo Sassari. Da cancellare, dunque, tutte le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, che parlavano di allenatori offerti a Stefano Sardara (da Jasmin Repesa a Luca Banchi) e di violenti litigi tra due personalità orgogliose e vulcaniche. Le discussioni ci sono state, eccome, ma, come spiegato dal patron della Dinamo, confluite all'interno di un normale processo di confronto tenuto in maniera periodica tra società e allenatore durante l'intero percorso di collaborazione cominciato quindici mesi fa. Ecco parole rilasciate da Sardara e Pozzecco durante una conferenza stampa indetta ad hoc.

Sardara: "Sui giornali ho letto cose vergognose, è stato sollevato un polverone per nulla"

"Il periodo vissuto durante la pandemia di coronavirus ci ha aiutato a riflettere. Era l'occasione giusta per fare un check, uno dei check che facciamo periodicamente con Gianmarco, perché siamo legati prima di tutto da un profondo rapporto di amicizia e sappiamo che le idee di pallacanestro vanno coniugate. Siamo rimasti sconcertati dall'approccio che il mondo del basket ha avuto su questa situazione: è partita una torcida di cazzate su litigi tra me e Pozzecco. Il mondo del basket deve cogliere l'occasione per imparare e migliorarsi. Deve rispettare le situazioni, non inventarsi sempre dietrologie scandalose e vergognose. Ho letto di tutto sui giornali, cose totalmente inventate. È stato sollevato un polverone per nulla, perché Gianmarco Pozzecco non va via. Resta l'allenatore della Dinamo Sassari. Abbiamo soltanto preso un momento per riflettere: le aziende cambiano quando vincono perché vedono l'occasione di fare qualcosa, non quando perdono, perché ormai è troppo tardi. Pozzecco ha fatto molto bene a Sassari, ha ancora due anni di contratto e abbiamo deciso di proseguire il rapporto insieme. Ma ci fermeremo sicuramente ancora a riflettere, faremo altri check, litigheremo, ma non significa che ci lasceremo.

Gianmarco Pozzecco (Dinamo Sassari) parla alla squadra durante un time-out in Champions League. Credit Foto Imago

Pozzecco: "Viviamo lo sport e la Dinamo in modo viscerale, forse troppo, ma è così"

"Vivo lo sport in modo anomalo. Il mio percorso è sempre stato caratterizzato dalla possibilità di vivere nuove emozioni. Sin da quando sono ragazzo ho sempre giocato per emozionarmi e lo faccio tuttora, da allenatore. Sono felice di essere qui oggi per raccontarvi queste cose. A Sassari sono cresciuto tantissimo dal punto di vista professionale, mi guardo indietro e vedo 15 mesi fantastici, vissuti con enorme emozione, trascinati da un'isola intera. Oggi capisco che cosa abbia spinto Gigi Riva in passato a fare determinate scelte. Io e Sardara viviamo la Dinamo Sassari in maniera viscerale, forse troppo, ma continueremo a farlo, nella speranza di tirarci dietro qualche piatto in meno".

