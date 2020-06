Il mercato dell'AX Armani Exchange rischia di dover prendere delle contromisure visto che Derrick Williams potrebbe preferire il Khimki e che Datome è ancora legato al Fenerbahce: per questo potrebbe essere rinnovato il contratto di Brooks ed è uscito il nome di LeDay, visto in Lituania.

Dopo i colpi ufficiali di Moretti, Hines e Delaney, più quello di Shields che lo sarà al termine del campionato spagnolo, il mercato dell'Olimpia Milano si è un attimo fermato per capire cosa sta accadendo nel resto d'Europa. Se qualche settimana fa sembravano scontati gli arrivi di Derrick Williams e Gigi Datome, ora la situazione è molto meno certa e inevitabilmente scombina i piani di Ettore Messina e della dirigenza, a caccia di due tasselli importanti nei ruoli di ala.

Williams, ex giocatore anche di Lakers e Cavs in NBA, già vicino a Milano la scorsa estate, è free agent, non resterà al Fenerbahce, e negli ultimi giorni sarebbe arrivata una ricca offerta dal Khimki Mosca che potrebbe convincerlo ad andare in Russia. Per Datome invece sarebbe già pronto un contratto per venire a Milano ma il capitano della Nazionale è sotto contratto col Fenerahce, servirebbe un buyout per liberarlo e inoltre bisogna attendere di capire le intenzioni del club turco per il futuro dati i problemi economici e il fatto che coach Obradovic è in scadenza.

Quindi l'Olimpia deve correre ai ripari, anche per questioni di budget, e sta cercando alternative: la più immediata, e più facile, è quella del rinnovo di Jeff Brooks. L'ex giocatore di Cantù e Sassari pareva destinato ad andare via, il Panathinaikos l'ha cercato ma ora potrebbe arrivare la proposta di rimanere a Milano anche perchè ha passaporto italiano e fa molto comodo. Brooks sarebbe il '4' di riserva mentre per il posto da titolare il nome nuovo lanciato da Superbasket è quello di Zach LeDay, americano nell'ultima stagione allo Zalgiris Kaunas e prima ancora all'Olympiacos.

LeDay, che ha viaggiato a 11,7 punti e 4,7 rimbalzi di media nel 2019/20, ha una clausola per uscire dal contratto con lo Zalgiris e potrebbe portare atletismo, difesa e dinamicità al reparto lunghi dell'Olimpia. Non è ovviamente Derrick Williams ma ha costi più contenuti e faciliterebbe un investimento in altri ruoli.

