Petrucci pensa ad una Supercoppa all'aperto: "Contatti col Parco del Foro Italico"

Il presidente della FIP conferma questa opzione, un torneo all'aperto e senza pubblico in uno scenario che in passato ha ospitato la nazionale maschile di volley: "Alcune città balneari si sono dette interessate ad ospitare l'evento".

In questa fase di stop si studia la ripartenza ed inevitabilmente si pensa anche a qualche idea diversa e interessante per il rilancio del movimento. Il basket è concentrato sulla Supercoppa italiana, il primo appuntamento della nuova stagione, una sorta di trampolino di lancio che coinvolga quasi tutte le squadre in vista del campionato 2020-21 di Serie A. L'ultima idea venuta al presidente della Federazione Gianni Petrucci è quella di giocare il torneo della Supercoppa all'aperto e senza pubblico, in uno scenario molto importante come potrebbe essere quello del Parco del Foro Italico a Roma dove tradizionalmente si disputano gli Internazionali d'Italia di tennis.

Abbiamo incaricato il nostro advisor Master Group. Alcune città, in particolare quelle balneari, hanno manifestato interesse per ospitare eventi. Ho avuto contatti anche per il Parco del Foro Italico

Queste le parole di Petrucci al Corriere Adriatico in cui parla apertamente di questa nuova idea. Non sarebbe la prima volta che un sport di squadra gioca al Foro Italico visto che la nazionale maschile di volley ha disputato partite di World League nel 2014 e 2015, e la gara inaugurale del Mondiale 2018 contro il Giappone davanti a 11mila spettatori.

Supercoppa: con quale format?

In attesa dell'assemblea di Lega del 15 maggio che dovrebbe ufficializzare date e format, la Supercoppa prende forma. L'idea è quella di fare 4 gironi da 4 squadre vicine in termini di territorialità, se la fosse a 16; se invece la A fosse a 18, potrebbe esserci un preliminare con due posti in palio tra le ultime tre della stagione 2019-20 e la ripescata dalla A2. La formula prevederebbe gare di andata e ritorno per un minimo di 6 partite per tutti, più un quarto di finale con andata e ritorno tra le prime due di ogni girone e una Final Four per l'assegnazione del titolo. L'obiettivo sarebbe quello di iniziare la prima settimana di settembre con gare ogni 3 giorni ed esaurire il cammino tra l'ultimo weekend di settembre e il primo weekend di ottobre.

