Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro è intervenuto sulle pagine de La Stampa toccando vari temi, su tutti quello degli italiani in Serie A: "Parecchi, impiegati e impegnati con un minutaggio maggiore, non si sono dimostrati inferiori a tanti stranieri". Poi una lode al Governo: "Vedo grande impegno e disponibilità da parte del ministro Spadafora e del suo gabinetto".

Con la stagione 2019-20 in archivio, il movimento della pallacanestro italiana studia il miglior modo per ripartire inserendo delle novità e salvaguardando alcuni cardini a cui aggrapparsi. A tal proposito è intervenuto sulle pagine de La Stampa il presidente della Federbasket Gianni Petrucci che ha voluto ribadire alcuni concetti su cui non si può transigere: in primis il numero degli italiani in campo, tema su cui qualche fa il presidente della Lega Basket Umberto Gandini aveva mosso qualche dubbio, sul minutaggio e sul format tra italiani e stranieri. Petrucci però tuona a tal proposito:

Gli italiani devono giocare e il numero dei nostri giocatori rimane un punto fermo. Si può cambiare qualcosa sul sistema d'impiego e parlare anche di squadre con meno italiani, compensate da altre che ne avranno di più. A patto che la quota complessiva resti perlomeno inalterata

Serie A Lega Basket, Gandini: "Perdite da 40 milioni di euro! Insostenibile la ripresa a porte chiuse" DA 16 ORE

Poi ha aggiunto: "Razza protetta? Non è vero, voglio solo il giusto cocktail tra italiani e non dentro le regole. Gli statuti delle federazioni recitano la tutela del patrimonio nazionale. C'è anche una delibera del Consiglio Nazionale del Coni, di quando ero presidente, sulla diminuzione degli stranieri e sulla quantità di visti per gli extracomunitari. Parecchi italiani, impiegati e impegnati con un minutaggio maggiore, non si sono dimostrati inferiori a tanti stranieri".

Il presidente FIP ha poi toccato il tema del professionismo, dopo che Gandini aveva detto che "il basket paga un prezzo elevato a fronte dei pochi vantaggi che riceve dal professionismo".

Lasciare il professionismo? Non credo che ci sia questa voglia. Il professionismo significa una maggiore tassazione, ma anche un riconoscimento d'importanza e serietà agli occhi dello Stato

Poi Petrucci ha parlato di un suo particolare sogno per i campionati giovanili.

Dopo che la Com.Te.C. ci dirà le iscrizioni in A e A2, vorrei parlare con i proprietari dei club di una riforma sulle competizioni giovanili. Il mio pallino resta una sorta di campionato Primavera, magari organizzato dalla Lega

Infine il numero uno del basket italiano ha parlato delle basi per ripartire e di un necessario aiuto dalle istituzioni: "Le basi? Essere tutti d'accordo sulle novità da apportare ai campionati, sulle misure per riammodernare i palazzetti e sperare che il Governo aiuti davvero lo sport, quello professionistico in testa. Vedo grande impegno e disponibilità da parte del ministro Spadafora e del suo gabinetto. Credo molto nel nuovo presidente di Sport e Salute: il curriculum di Vito Cozzoli parla da solo".

Play Icon WATCH Vincenzo Esposito: "Uno straniero il posto se lo deve guadagnare. Gli italiani sono più tranquilli" 00:01:29

Serie A Pozzecco e la serata con Pippen: "Gli ho fatto conoscere il bacardi-cola, mi sa che gli è piaciuto" DA 18 ORE

Play Icon