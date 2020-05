Pozzecco e la serata con Pippen: "Gli ho fatto conoscere il bacardi-cola, mi sa che gli è piaciuto"

L'allenatore di Sassari racconta di quando conobbe l'ex campione dei Chicao Bulls, tornato in auge con l'uscita del documentario "The Last Dance". Poi parla della stagione con la Dinamo: "Abbiamo giocato una pallacanestro straordinaria". E la questione degli italiani: "Mi incazzo quando sento parlare di 'panda'".

Nei giorni in cui il mondo del basket vive un po' di nostalgia con l'uscita del documentario "The Last Dance" sulla stagione 1997-98 dei Chicago Bulls di Michael Jordan, arriva l'aneddoto di Gianmarco Pozzecco. L'allenatore della Dinamo Sassari, al quotidiano "La Nuova Sardegna", ha raccontato di una serata di vent'anni fa con Scottie Pippen, lo storico compagno di MJ per quasi tutta la carriera coi Bulls.

Una volta con Pippen ci ho fatto serata. Sarà stato il 2000 o il 2001, la Nike mi aveva invitato alle finali del 3vs3, ci saranno state 40mila persone. E c'era anche Pippen. Poi abbiamo fatto serata con lui e il suo agente, che era un ex giocatore di football americano. Gli ho fatto conoscere il bacardi­cola, mi sa che gli è piaciuto...

Serie A Lega Basket, Gandini: "Perdite da 40 milioni di euro! Insostenibile la ripresa a porte chiuse" DA 16 ORE

Pozzecco, che al timone di Sassari ha vinto la FIBA Europe Cup 2019 e la Supercoppa Italiana 2020, oltre ad aver giocato la finale Scudetto 2019, ha fatto anche un bilancio sull'ultima annata, conclusa anzitempo per il Coronavirus: "Ormai è un ricordo, un ricordo splendido, che vivo con grande soddisfazione. Ho avuto grande rapporto con tutti i miei giocatori. Anche con Jerrells: è andata com'è andata, ma la quotidianità con lui è stata ottima. È stata una grande stagione, abbiamo giocato una pallacanestro straordinaria. A tratti siamo stati vicini all'essere illegali".

Il "Poz" è infine intervenuto sul tema caldo degli italiani e sull'ideale della Vanoli Cremona di trasformarsi in una sorta di "Club Italia" con solo due stranieri a roster.

È una proposta che non solo mi piace, ma mi esalta proprio. Se dovessero farlo credendoci sino in fondo, verrebbe fuori una squadra vera. Gli italiani? Mi fa ridere sentire parlare di protezionismo, mi incazzo quando sento parlare di 'panda'. Quando giocavo io mica avevo il manto bianco e nero, e a Varese ero più pagato degli stranieri. Io parlo di investire sui giocatori italiani, proteggerli e valorizzarli. Guardate cosa abbiamo fatto con Spissu

Play Icon WATCH Face2Face con Pozzecco: "Mi butterei nel fuoco per i miei giocatori. Dico sempre quello che penso" 00:08:32

Serie A Petrucci tuona: "Gli italiani devono giocare, la quota non si tocca. Sogno un torneo Primavera" DA 20 ORE

Play Icon