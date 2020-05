Reggio Emilia saluta coach Buscaglia dopo un solo anno: in arrivo Antimo Martino

La rivoluzione in società porta all'addio dell'allenatore arrivato nell'estate 2019 da Trento. Adesso caccia al sostituto con Antimo Martino in prima fila con sul tavolo un contratto di tre anni: si attende la sua separazione con la Fortitudo Bologna che ha già bloccato Jasmin Repesa.

Si è chiusa dopo una sola stagione l'avventura di Maurizio Busaglia alla Grissin Bon Reggio Emilia. Il coach barese, arrivato nell'estate 2019 dopo una lunga e importante esperienza di 9 anni a Trento, è stato sollevato dall'incarico dalla nuova società con al timone Alessandro Dalla Salda, rientrato dalla parentesi alla Virtus Bologna e ora nel ruolo di amministratore delegato.

Il sostituto di Buscaglia è già stato individuato: si tratta di Antimo Martino, 41enne coach di Isernia che ha avuto il merito di riportare la Fortitudo Bologna in Serie A e di condurla ad una stagione 2019-20 super positiva. La proprietà delle Effe, che giocherà la Champions League l'anno prossimo, ha però preferito riportare in città Jasmin Repesa e così Martino dovrà dire addio al club dell'Aquila. Si attende soltanto la separazione, poi l'allenatore classe 1978 firmerà con Reggio Emilia: lo attende un accordo di 2 anni con opzione per un'ulteriore stagione.

Viceversa Buscaglia, che nel giugno 2019 aveva firmato un triennale, ora potrà cercare una nuova avventura anche per riscattare questa deludente stagione con appena 9 vittorie in 21 partite in campionato e in generale la sensazione di non riuscire a dare la propria impronta. Per lui, che è attualmente il ct dei Paesi Bassi e vanta anche un'esperienza alla Summer League NBA con i Brooklyn Nets, potrebbe aprirsi qualche pista all'estero.

