Serie A 2020-2021: l'auspicio di Petrucci, campionato a porte aperte e pubblico ridotto

Dal nostro partner OAsport.it

Sarà una serie A di basket con il pubblico? Per la prossima stagione il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha chiesto di poter disputare la prossima stagione del campionato italiano a porte aperte. Il numero uno del nostro basket ha presieduto oggi la riunione del consiglio federale, auspicando a questa possibile apertura, che potrebbe aiutare anche le casse economiche delle società.

Serie A Kyle Hines firma per 2 anni con Milano: "Entusiasta di arrivare in una squadra storica" IERI A 15:20

Gli impianti avrebbero un’apertura con capienza ridotta e secondo le disposizioni governative per mantenere il contenimento dei contagi da Covid-19. Si legge nel comunicato:

La FIP continuerà a monitorare attentamente la situazione al fine di vagliare tutte le condizioni per poter aprire al pubblico gli impianti nella stagione 2020/21.

Inoltre il consiglio federale ha approvato per la sola stagione agonistica 2020/2021 il “Lodo Salva Città” per il settore professionistico, che consente di individuare nuove risorse umane e finanziarie per mantenere il livello di attività raggiunto nel medesimo territorio. Inoltre è stato votato un innalzamento a 7,7 milioni di euro per l’intervento della FIP a favore di società e tesserati per fronteggiare i problemi post pandemia.

Play Icon WATCH Players Zoom, Stefano Gentile: "Mio fratello Alessandro è un leader, ora è maturo anche come uomo" 00:05:21

Eurolega L'Olimpia Milano piazza un altro colpo: ufficiale la firma di Malcolm Delaney 02/06/2020 A 18:12