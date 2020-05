Serie A 2020-21 a 18 squadre, si parte il 27 settembre. Dal 29 agosto Supercoppa con tutti i club

L'assemblea di Lega tenutasi venerdì 15 maggio ha dettato le date per la ripartenza del basket professionistico in Italia. La Serie A 2020-21 comincerà il 27 settembre con un format a 18 squadre e una sola retrocessione: per integrare l'organico la Lega ha individuato Torino. Il campionato sarà anticipato da una maxi-Supercoppa di tre settimane alla quale parteciperanno tutti i club.

L'assemblea di Lega è pronta a far ripartire il basket italiano dopo l'emergenza COVID a fine settembre 2020. Il progetto presentato venerdì 15 maggio prevede la partenza del campionato di Serie A il 27 settembre 2020. Per la stagione 2020-21 è prevista una sola retrocessione, così da mantenere un formato a 18 squadre anche per l'anno successivo. "Al fine di integrare l'organico delle squadre a oggi già in Serie A - si legge nel comunicato ufficiale della Lega Basket - la LBA ha individuato nel Basket Torino Reale Mutua la società che ha totalizzato il punteggio più alto nel ranking delle aspiranti società da lei stessa predisposto. Lo stesso strumento sarà utilizzato qualora vi fossero ulteriori necessità di integrazione di organico. Da oggi quindi il Basket Torino Reale Mutua potrà iniziare il percorso dettagliatamente definito nel Regolamento Esecutivo della LBA per ottenere l'ammissione alla stessa nei tempi previsti".

Partenza con mega-appuntamento clou: Supercoppa di 20 giorni a 18 squadre

Il campionato sarà preceduto da una Supercoppa con partenza il prossimo 29 agosto, un torneo "super" nel vero senso della parola. Alla competizione parteciperanno tutte le squadre iscritte al campionato, suddivise in 6 gironi da tre: le prime classificate e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale, che proseguiranno poi con una Final Four per l'assegnazione del trofeo, con finalissima in data 20 settembre.

