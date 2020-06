Virtus Bologna, Baraldi: "Alziamo il budget a 18 milioni. Rivalità con Milano? Noi siamo diversi"

L'amministratore delegato della Segafredo tocca svariati temi parlado con La Gazzetta dello Sport: "L'Eurolega? La partita è ancora aperta, rimaniamo alla finestra. Il mercato? Sì, cerchiamo un giocatore di alto livello. Le parole di Messina su Zanetti? Non ci hanno toccato, non sono sullo stesso piano".

Sembra proprio che ci sia ormai una rivalità nel basket italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna e, sul fronte bianconero, non si perde occasione per ribadirlo con qualche frecciatina. Il primo tema trattato da Luca Baraldi, ad della Segafredo, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, riguarda il budget per la stagione 2020-21: "Con grande disponibilità, e di questo lo ringrazio, il nostro patron Zanetti ha deciso di ripianare personalmente il passivo della stagione chiusa in anticipo e di aumentare il budget del 20%. Passeremo da 15 a 18 milioni lordi. I nostri investimenti rientrano nell’ambito di un’azienda sportiva, qual è la Virtus Segafredo, e non come società sportiva. In questo ci distinguiamo da Milano".

Poi ancora un riferimento parlando di Umberto Gandini come presidente di Lega: "Diciamo che Gandini avrebbe potuto imporre con più energia un provvedimento comune per tagliare gli stipendi a tutte le componenti della Serie A come reazione al Covid. Invece ha mollato la presa davanti al diniego dell’Associazione allenatori e di un club importante che non vuole limitazioni di spesa (Milano?). Non avere imposto una linea univoca è stato un errore".

Baraldi chiude il capitolo commentando lo scontro a distanza tra Zanetti e Messina, col patron che dice "Milano ci fa i dispetti sul mercato" e il coach dell'Olimpia che replica "Speravo fosse Crozza che lo imitava": "Messina è una grande figura professionale ma come coach è sempre un dipendente dell’Olimpia. Zanetti è il proprietario della Virtus. Non sono sullo stesso piano, quelle parole non hanno toccato il nostro patron. Sarebbe stato diverso se le avesse usate il signor Armani".

L'ad si mostra preoccupato per la situazione della Serie A con i tanti no dei club di A2 a salire, l'ultimo Verona, e commenta ancora la decisione frettolosa di chiudere il campionato, levandosi la possibilità di ripartire come hanno fatto Germania e Spagna: "La prima emergenza che dovrà fronteggiare la Lega non sarà più il Covid ma quella dei bilanci in rosso. E deve farci riflettere il fatto che molti club invitati a salire in A hanno rifiutato. Vuol dire che il rischio di impresa viene considerato superiore al prestigio di giocare nel massimo campionato. La chiusura frettolosa? Germania e Spagna sono andate avanti facendo grandi ascolti in tv. Potevamo seguire il loro esempio anche per mantenere vivo il rapporto con gli sponsor. Quella chiusura, a livello sportivo e istituzionale, è stato un autogol del basket".

La Virtus Bologna guarda all'Italia ma sogna sempre l'Europa dei grandissimi, l'Eurolega, e spera ancora in un colpo di scena nonostante il Panathinaikos sia rimasto e sia già stato compilato il calendario: "Corretto il comportamento di Eurolega non avendo il Panathinaikos presentato garanzie economiche sulla sua uscita di scena. Crediamo però che la partita sia ancora aperta e perciò rimaniamo alla finestra in attesa di sviluppi. Di sicuro parteciperemo all’Eurocup ma nel frattempo stiamo costruendo una squadra competitiva anche per l’Eurolega".

A tal proposito la chiosa sul mercato, col grande colpo che sognano i tifosi: "Sì, cerchiamo un giocatore di alto livello ma senza creare troppe aspettative nei tifosi: non prenderemo un fuoriclasse da 5 milioni di dollari e nemmeno da due. Tanto per capirci, noi la stella ce l’abbiamo già, ovviamente parlo di Milos. Da lui ci aspettiamo per la prossima stagione il contributo tecnico che gli appartiene e una sempre più forte leadership da condividere col nostro coach Djordjevic".

