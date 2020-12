Basket

Banco di Sardegna Sassari-De' Longhi Treviso Basket 97-93

La Dinamo Sassari riporta il proprio record in attivo (5-4) superando Treviso (4-5) per 97-93. Jason Burnell è MVP con 20 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, ottimo anche Justin Tillman dalla panchina (14 punti, 6 rimbalzi). Per la De'Longhi non bastano i 25 del grande ex, David Logan, e i 20 di DeWayne Russell.

