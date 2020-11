Dopo settimane di allarmi, qualcosa potrebbe muoversi presto. Il decreto "ristori ter" della prossima settimana dovrebbe comprendere anche le misure per aiutare le società sportive di pallacanestro, pallavolo, atletica e della Serie C di calcio, costituenti il cosiddetto Comitato 4.0, l'unione di quelle federazioni che, nonostante l'attività proseguita durante la pandemia e in una situazione di stadi e palazzetti a porte chiuse, soffrono in maniera maggiore per i mancati introiti economici.

"Il rischio è che molti club portino i libri in tribunale - ha dichiarato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli -. Serve un pacchetto ristori per lo sport, è una misura necessaria per evitare il fallimento di molte società. Il ministro Spadafora ci ha rappresentato come alcuni sport come la pallacanestro, la pallavolo e non solo stiano soffrendo moltissimo. Dobbiamo ricordarci quante persone lavorino, oltre a chi va in campo, in queste società".

Le misure possibili nel decreto "ristori ter"

Il Comitato 4.0 ha stimato una perdita complessiva di 175 milioni di euro a causa della pandemia di coronavirus: 55 milioni derivano da mancati incassi del botteghino, e altri 19 dalle uscite per l'adeguamento ai protocolli sanitari, comprendenti i test periodici a cui devono essere sottoposti i Gruppi Squadra e le misure necessarie per allenarsi, giocare e viaggiare in sicurezza.

Lo Stato sarebbe pronto a coprire le spese sanitarie, ma la parte restante degli aiuti, comunque ancora da definire in via ufficiale, non comprenderebbe altre misure a fondo perduto. Stando alle anticipazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un rinvio dei versamenti fiscali, accesso al fondo liquidità sul modello della piccola e media impresa e messa in atto del decreto attuativo del credito di imposta per la ricerca di sponsorizzazioni.

