Dopo un calvario durato praticamente 3 settimane, Filippo Baldi Rossi può tornare ad allenarsi e sarà disponibile per la Unahotels Reggio Emilia in vista della gara di domenica contro Pesaro. L'ala ex Virtus Bologna e Aquila Trento è risultato negativo all'ultimo tampone e quindi può dichiarare chiuso il percorso di isolamento a causa del Coronavirus, contratto a fine ottobre. Un'esperienza difficile, da non sottovalutare, che Baldi Rossi ha raccontato alla Gazzetta di Reggio: "Ho passato quattro giorni con la febbre altissima, oltre 39°, e tanti altri sintomi. Soprattutto accusavo fortissimi dolori fisici. Mi svegliavo nel cuore della notte, mi mettevo sul divano cercando, senza riuscirci, una posizione che mi facesse sentire meglio. Piangevo dal dolore. Per fortuna non ho avuto complicazioni respiratorie e sono riuscito a curarmi a casa".