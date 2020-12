E' rimasta vacante meno di 24 ore la panchina della Segafredo Virtus Bologna: coach Sasha Djordjevic infatti è stato reintegrato dopo l'esonero avvenuto lunedì sera. A parlare della situazione è stato Luca Baraldi a Radio 108: "Al seguito della comunicazione uscita ieri, c’è stato un incontro tra me, Ronci e il coach: un confronto leale, aperto, tra gente che si stima. Abbiamo parlato di tutti, specie il coach si è preso un attimo per riflettere dato che era legittimo avesse una pausa, poi abbiamo deciso di proseguire insieme. Come in tutte le famiglie ci possono essere burrasche da cui si esce volendosi più bene di prima, quel che conta è parlarsi. Penso a quanto successo domenica in campo: Djordjevic ha preso due tecnici, e ieri è come se la società ne abbia preso uno per stimolare l’ambiente. E questa giornata resterà, in positivo, nella storia del club. Ne usciamo rafforzati, tutti noi ci siamo parlati, ci siamo guardati in faccia, approfondendo le nostre cose e scoprendo che andiamo tutti nella stessa direzione".

L'amministratore delegato ha parlato anche di Stefan Markovic, molto critico ieri sui social nei confronti del club: "Con Sasha decideremo di prendere provvedimenti come da regolamento interno e da Legabasket, ma non ci saranno uscite dalla rosa o rescissioni". Mentre sull'umore del patron Paolo Zanetti, Baraldi ha detto: "L’ho sentito 20 volte tra ieri e oggi, ma di solito comunque lo sento una decina, di volte. E’ contento che la situazione si sia appianata. Di quanto successo ieri è colpa mia, non di Ronci nè di Zanetti, ma bello è stato il mettersi a posto. E non dimentichiamo che sono io che ho portato qua Djordjevic, che ritengo essere persona trasparente, leale, istintivo come sono io. E tra istintivi ci sta qualche screzio, ma serve anche il buon senso".

Sulla decisione dell'esonero Baraldi non entra nel merito e smentisce prese di posizione dai giocatori: "Come accordo con Sasha non entro nei dettagli, ci sono questioni professionali e umane. I giocatori? Lo nego, nessuno si è presentato". Il dirigente smentisce anche che si siano cercati dei sostituti, compreso Zeljko Obradovic: "Nessuno, perchè sono sempre stato fiducioso di chiuderla positivamente. Djordjevic ha preso un doppio tecnico per stimolare una squadra che dopo 8′ ancora non era pervenuta, noi abbiamo fatto quel comunicato per stimolare l’ambiente. Non abbiamo cercato Obradovic, nè altri".

Infine l'ad della Virtus Bologna spazza via dei rumors sul fatto che Djordjevic non volesse Belinelli: "Assolutamente. Sono due anni che lo voleva, si messaggiavano spesso. Dopo la nostra vittoria a Venezia tornando a Bologna, quella sera Marco aveva fatto i complimenti a Sasha. Era un obiettivo che avevamo, ma c’erano bisogno di tempi nel nostro percorso, perchè i grandi giocatori devono arrivare al momento giusto. Come Teodosic, arrivato quando c’era bisogno del suo arrivo per far capire le nostre ambizioni. Il rinnovo di Djordjevic? Djordjevic sta facendo il suo lavoro, noi il nostro, se raggiungeremo obiettivi non ci saranno problemi. Se non arriveranno risultati allora saremo tutti in discussione, non solo lui".

