Prende forma il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia 2021 che si disputeranno al Forum di Assago dall'11 al 14 febbraio. Dopo la 15esima giornata, ultima del girone d'andata , si conoscono sette delle otto partecipanti e sono già definiti due dei quattro accoppiamenti del primo turno. Qualificate, in rigoroso ordine di classifica, Olimpia Milano , Brindisi , Sassari , Virtus Bologna , Reyer Venezia , Pesaro e Trieste : l'ultimo posto se lo contendono Cremona e Reggio Emilia , che dovranno però attendere i recuperi .

Infatti, per stabilire chi sarà l'ultima partecipante e anche il tabellone completo, bisognerà aspettare i risultati delle sfide tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange , in programma in questo turno ma rinviata perchè la squadra di Messina è rimasta bloccata a Madrid da una forte nevicata da venerdì , e tra Trieste e Varese , match del 14esimo turno (3 gennaio) e posticipata per le numerose positività al Covid nelle file dei lombardi di Massimo Bulleri .

Come detto l'ultimo posto se lo giocano Vanoli Cremona e Unahotels Reggio Emilia , decisivo sarà il recupero tra la formazione di Paolo Galbiati e l' Olimpia Milano : infatti, se Cremona batte Milano, sarà qualificata alle Final Eight, viceversa sarà la Reggiana di Antimo Martino a presentarsi al Forum di Assago a metà febbraio.

Per quanto invece riguarda la griglia, si dovrà anche tenere conto della partita dell'Allianz Dome fra Trieste e Varese: la squadra di Eugenio Dalmasson è sicuramente settima tranne in un solo caso, ovvero in caso di ko contro Varese e di contemporanea vittoria di Cremona che la supererebbe in classifica (14 punti a 12). Questo perchè l'Allianz ha gli scontri diretti a favore sia con la Vanoli, sia con la Unahotels: quest'ultima, in caso di qualificazione, sarebbe certamente ottava.