La curva del contagio da Covid-19 si sta alzando pericolosamente anche all'interno delle squadre italiana di basket. Dopo quanto comunicato ieri dall'Olimpia Milano, stavolta è la Reyer Venezia ad annunciare la sospensione dell'attività a causa di diverse positività nel gruppo squadra sui test effettuati domenica sera al rientro dalla trasferta di Roma: i soggetti hanno lievi sintomi e sono già in isolamento, ma tutto fa pensare che l'Umana non potrà giocare la gara di Eurocup di domani sera, mercoledì, in casa col Partizan Belgrado, ed è ovviamente a rischio anche quella di sabato sera sempre al Taliercio contro Trieste. Va sottolineato come Venezia abbia giocato la scorsa settimana in Russia, a Kazan, dove la presenza di pubblico al palazzo era importante, e questo fa venire qualche dubbio.

La nota del club orogranata:

Serie A Assist immaginifico di Ariel Filloy contro Varese IERI A 22:26

"L’Umana Reyer comunica che, in seguito ai test effettuati nella nottata di domenica, di ritorno da Roma, e a quelli di verifica nella mattinata odierna, sono emersi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Altri test sono in attesa di essere processati e nel frattempo sono cessate le attività di squadra, come da protocollo. I soggetti positivi sono paucisintomatici e stanno seguendo le procedure di isolamento fiduciario come tutto il resto del team squadra per dieci giorni".

Positivi anche a Brindisi, Pesaro e Reggio Emilia

Venezia non è l'unica squadra colpita dal Coronavirus. La Happy Casa Brindisi ha annunciato che l'attività è sospesa visto che "a seguito dei test effettuati nella giornata di ieri a 48 ore dal match di Basketball Champions League previsto contro il Darussafaka, è stato rilevato un caso di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il soggetto, attualmente in isolamento, è totalmente asintomatico". Questo mette in dubbio lo svolgimento della gara di Champions League contro il Darussafacka di mercoledì sera: Brindisi aveva già saltato l'esordio europeo due settimane fa in casa del San Pablo Burgos per i vari di casi di positività nella squadra spagnola.

Un caso anche alla Carpegna Prosciutto Pesaro: "Nel gruppo squadra è stato riscontrato un altro positivo completamente asintomatico. Il soggetto si trova in isolamento e sono già state applicate le misure del protocollo in corso". Mentre prosegue il momento difficile alla Unahotels Reggio Emilia che già si è vista rinviare la gara di domenica prossima alle 20.45 con la Fortitudo Bologna: positivi al Covid dopo gli ultimi test il direttore generale Filippo Barozzi, che si trova attualmente in isolamento, e Frank Elegar, che aveva già contratto il virus nella primavera scorsa ed è completamente asintomatico, più Filippo Baldi Rossi, risultato ancora positivo e quindi costretto ancora in casa in attesa di un nuovo tampone nei prossimi giorni.

Highlights: Roma-Venezia 71-89

Serie A Highlights: Pesaro-Varese 85-78 IERI A 22:06