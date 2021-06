Chissà seha davvero preso spunto dall'idea avuta daai tempi di Sanremo? L'allenatore della Virtus Bologna, trovatosi imbottigliato nel traffico in autostrada è riuscito ad arrivare in tempo al fischio d'inizio di gara-3 delle finali scudetto alla Segafredo Arena grazie all'aiuto di un tifoso in motocicletta. Esattamente come fece l'attaccante del Milan per arrivare in tempo a una delle serate di Sanremo che l'ha visto coinvolto nell'ultima edizione targata Amadeus.