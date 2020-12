Dopo le polemiche e il malinteso di domenica prima della gara con Sassari, con Marco Belinelli escluso all'ultimo dalla gara con la Dinamo per un ritardo nella condizione fisica, questa volta la Segafredo Virtus Bologna sgombera il campo da ogni dubbio: l'ex guardia di San Antonio Spurs e Chicago Bulls tra le altre in NBA, non parteciperà alla trasferta di Montecarlo di domani, mercoledì 9 dicembre, dove i bianconeri affronteranno il Monaco per il Round 9 di Eurocup, a causa di un problema muscolare, per la precisione un affaticamente agli adduttori. La Virtus, già certa del primo posto del girone e del passaggio alle Top 16, dovrà fare a meno anche di Stefan Nikolic.