Fuori Cremona, dentro Reggio Emilia. La sconfitta casalinga incassata dalla Vanoli nel recupero della 15a giornata di Serie A, rimandata due domeniche fa per la tormenta di neve che aveva bloccato l'Olimpia Milano a Madrid dopo la storica vittoria sul Real, definisce il quadro completo delle Final Eight di Coppa Italia, in programma al Forum di Assago tra giovedì 11 e domenica 14 febbraio.

Mentre Cremona dà l'addio a un sogno quasi impensabile a inizio stagione per le grosse difficoltà con cui la società è riuscita a superare una forte crisi economica e iscriversi al campionato negli ultimi giorni disponibili, sarà la UnaHotels Reggio Emilia a occupare l'ultimo posto vacante, l'ottavo, nello scacchiere. La formazione di coach Martino sfiderà la capolista Milano, già affrontata nell'ultima giornata di campionato al Forum in una pesante sconfitta per 102-73.

La griglia di partenza delle Final Eight è già definita, perché l'altro recupero ancora in programma, tra Trieste e Varese, sarà ininfluente per il piazzamento della stessa Allianz, bloccata al settimo posto: anche in caso di successo, la squadra di coach Dalmasson non potrà superare la Carpegna Prosciutto Pesaro, in vantaggio negli scontri diretti.

Ecco gli accoppiamenti delle Final Eight, targate Frecciarossa:

1) AX Armani Exchange Milano vs 8) UnaHotels Reggio Emilia

4) Virtus Segafredo Bologna vs 5) Umana Reyer Venezia

3) Banco di Sardegna Sassari vs 6) Carpegna Prosciutto Pesaro

2) Happy Casa Brindisi vs 7) Allianz Pall. Trieste

