Così Repesa parlando del suo attuale isolamento a Zagabria, nella sua Croazia: “Non so dove posso averlo preso. Sicuramente ero stanco perché dopo le tre partite di Coppa Italia ho preso la macchina e sono andato a Zagabria: ho guidato per una decina di ore. Poi ho girato. Sono stato molte ore alla guida ed ero un po’ debilitato. Onestamente non so anche dove mi sono contagiato perché non ho incontrato nessuno. I sintomi? Un po’ di febbre, un po’ di tosse. Diciamo che non sto benissimo, ma spero di uscire presto da questa situazione".